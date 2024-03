Gomez intervista Morgan, lui senza freni su Fedez | L’ex giudice di XFactor si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Il giornalista Peter Gomez ha intervistato il cantante Morgan sulla sua esperienza a X Factor e il rapporto con il collega Fedez: le parole sono durissime.

In questi giorni Fedez è sulla bocca di tutti. Dopo la malattia, il flop a Sanremo 2023 con il bacio con Rosa Chemical, l’allontanamento dall’ex amico Luis Sal, i problemi legali della moglie Chiara Ferragni e la presunta crisi coniugale tra i due, in molti parlano di lui. C’è da dire che negli ultimi anni il cantante ha litigato con diversi personaggi famosi e per questo è in brutti rapporti con molti di loro.

Tra questi c’è sicuramente anche Morgan, che per un certo periodo è stato anche suo collega a X Factor nelle vesti di giudice. I due erano giudici durante l’ultima edizione, insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Morgan, tuttavia, non è arrivato fino ai live, perché la produzione ha deciso di allontanarlo dopo un litigio con gli altri giudici, in particolare con Fedez.

Il 13 febbraio Morgan è stato intervistato da Peter Gomez a La confessione e qui l’ex giudice del talent ha voluto liberarsi di tanti sassolini nella scarpa, rivelando come sono andate davvero le cose e cosa pensa del cantante milanese.

Morgan, l’intervista con Peter Gomez e la mancata denuncia

Ospite da Peter Gomez a La confessione, Morgan ha raccontato del suo licenziamento da X Factor, dicendo di essere rimasto completamente scioccato dalla decisione dei piani alti. Il cantante aveva avuto qualche battibecco con Fedez e in più aveva criticato più volta la collega e conduttrice Francesca Michielin dopo una sua gaffe.

Morgan si è difeso, dicendo di non aver commesso nessuna colpa grave. L’artista è stato allontanato dal programma di musica per “comportamenti inappropriati” ma durante l’intervista si è difeso e ha aggiunto che comunque non avrebbe intenzione di procedere per vie legali perché lui è “anarchico”. In seguito, dopo alcuni racconti, ha iniziato a parlare di musica e di Fedez.

Morgan, perché Fedez è un ignorante

L’artista è poi passato a commentare il comportamento di Fedez, definendo l’ex collega un ignorante. Ha sostenuto, infatti, che probabilmente il cantante non conosce nulla del suo passato discografico e che non conosce molte cose. A questo punto il conduttore è intervenuto, aggiungendo che Fedez è un uomo molto informato, che legge i giornali e discute di attualità.

Morgan ha ribattuto con una frase semplice ma che ha colpito molto il pubblico, che poi si è riversato nei commenti dopo la pubblicazione del video online da parte dei canali ufficiali: “Informati non è colti“. Da lì, non si è più espresso.