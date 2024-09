Ho fatto a pezzi mia madre e l’ho messa nel congelatore | Ero disperato, non sapevo più cosa fare

Di recente è stata fatta una scoperta inimmaginabile ai danni di una donna e il colpevole è stato uno dei suoi figli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Purtroppo le notizie di cronaca nera non mancano mai quando va in onda il telegiornale. La violenza non ha mai fine, ma ciò che sconvolge di più è notare quella che distrugge le famiglie intere.

Sul sito fanpage.it è stata riportata la triste notizia della donna ritrovata senza vita all’interno di un congelatore e il suo assassino non è altro che uno dei suoi due figli. Il motivo che lo ha spinto ad agire in questo modo ha lasciato tutti basiti.

La donna in questione era Rosanna Pilloni, una 78enne ritrovata morta nella sua casa nel Cagliaritano all’interno di un congelatore a pozzetto. In seguito ad accurate indagini è emerso che il colpevole non è altro che Sandro Mallus, il figlio 54enne. Il fratello Andrea non riesce ancora a credere a ciò che è accaduto.

Purtroppo lui per motivi del lavoro si è trasferito all’estero e aveva interrotto ogni tipo di rapporto con la madre a causa del fratello. A oggi tante cose gli sono chiare e se avesse avuto il minimo sospetto di quanto stava accadendo sarebbe intervenuto.

Parole di rabbia di Andrea Mullas, lontano dalla famiglia per lavoro

“Il figlio che adoravi ti ha chiuso in un congelatore. Se lo avessi saputo prima lo avrei ammazzato con le mie mani”, ecco come ha esordito dopo aver scoperto l’amara verità. L’accusa di occultamento di cadavere ha colpito il colpevole, in quanto chi si sta occupando del caso avvalora la tesi che lo abbia fatto per poter continuare a incassare la sua pensione.

Con l’assegno Sandro Mallus è andato avanti nella sua quotidianità come se nulla fosse. Secondo gli esperti pare che il corpo sia stato tenuto nascosto nel congelatore da più di un anno, ma la conferma si avrà solo con le analisi dell’autopsia.

L’uomo ha confessato l’omicidio

Dopo ore di interrogatorio il diretto interessato ha confessato di aver compiuto l’omicidio ai tempi del Covid, anche se non ricorda in quale periodo. La sua versione coincide con quella dell’altro fratello che da anni appunto non ha avuto più notizie della madre.

Ciò che ha lasciato ulteriormente a bocca aperta è stata la freddezza che Sandro mostrava quando le persone chiedevano della madre. Diceva che non usciva di casa per via di problemi fisici oppure era temporaneamente via dalla cittadina per andare a trovare dei parenti.