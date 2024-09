Ozempic, l’iniezione dimagrante che sta facendo tremare i colossi mondiali del food | Sale la preoccupazione tra le multinazionali, il farmaco funziona davvero

Un esperto del settore ha spiegato come stanno realmente le cose da quando sono state introdotte le iniezioni dimagranti. Le industrie alimentari potrebbero risentirne.

Oggigiorno si dà molta attenzione all’aspetto fisico non solo per una questione estetica, ma anche per quella legata alla salute. Infatti si lanciano dei messaggi importanti per poter ridurre il rischio di problemi gravi legati al peso.

Oltre alla buona alimentazione e all’attività fisica, ci sono altri rimedi del tutto estranei alla chirurgia estetica. Andando nello specifico, si fa riferimento all’intervento farmacologico.

Secondo quanto riportato sul sito newhome.it pare che si stiano diffondendo sempre più delle iniezioni dimagranti al punto tale da sconvolgere l’industria alimentare. Stiamo parlando di alcuni farmaci come l’Ozempic che stanno letteralmente spopolando.

Si tratta di un farmaco utilizzato come antidiabetico e studiato per la terapia dell’obesità. In realtà dalla Semaglutide derivano due formulazioni, ovvero l’Ozempic in siringhe pronti all’uso e le compresse Rybelsus. C’è anche una terza formulazione denominata Wegovy entrata in commercio a partire dall’anno scorso ed è utile per il trattamento cronico dell’obesità.

L’industria alimentare potrebbe essere compromessa dal nuovo farmaco

Questi farmaci aiutano i soggetti in sovrappeso a perdere tra il 15% e il 20% del loro peso corporeo e questo non fa altro che ridurre ancor di più il rischio di problemi cardiaci. Ovviamente bisogna consultare una figura esperta per capire chi può assumerli e chi non può. Tra gli effetti collaterali ci sono la nausea, il vomito, la diarrea e l’ipoglicemia.

Queste iniezioni dimagranti non fanno altro che determinare un calo del desiderio per non parlare di avversione, per i prodotti alimentari ricchi di zuccheri e grassi. Secondo una statistica pare che tra una decina d’anni più di 40 milioni di persone faranno ricorso a questi farmaci e ciò non farà altro che pesare sull’industria alimentare.

Ozempic, una tendenza o un fenomeno a lungo termine?

A tal proposito l’analista alimentare Patrick Schwendiman ha dato un suo parere: “La tendenza verso offerte più sane è realtà da molto tempo. Ozempic e Co. l’hanno rafforzata con la componente della riduzione dell’appetito“. Poi ha aggiunto: “Non sappiamo ancora se le iniezioni dimagranti saranno solo una tendenza di qualche anno o un fenomeno a lungo termine”.

Per rendere ancora più chiaro il suo discorso ha menzionato il McDonald’s, il quale non ha fatto altro che riscuotere sempre più successo nell’ultimo decennio. Chiara dimostrazione che non si può ancora cantare vittoria, anche perché è difficile far mettere da parte le abitudini che siano buone o cattive. Solo il tempo darà conferma.