Ciabatta multipresa, comprova subito se anche la tua ha questa scritta | In caso contrario buttala via subito

Avete mai controllato attentamente la ciabatta multipresa che avete in casa? Assicuratevi che abbia questa scritta.

Chi di noi non ha in casa una ciabatta multipresa? Comoda e facile da utilizzare, questo dispositivo ci ha semplificato più e più volte la vita. Per coloro che non ne avessero familiarità, si tratta di uno strumento che permette di alimentare contemporaneamente più apparecchi dotati di spina.

E’ quindi caratterizzato dalla presenza di un numero considerevole di prese dove poter collegare questi ultimi. Alcune ciabatte dispongono anche di una struttura per il montaggio ma nonostante ne siano presenti diverse tipologie, tutte vantano la stessa finalità.

Dati i forti rincari di beni e servizi che ha interessato l’Italia come gran parte degli altri paesi europei, molti italiani cercano di risparmiare come meglio possono. Questo però può comportare l’acquisto di oggetti poco sicuri e non conformi alle norme che da sempre regolano l’Unione Europea. E’ il caso della ciabatte multipresa.

Magari non ne siete consapevoli, ma quelle che avete in casa potrebbero non disporre di tutte le garanzie necessarie e/o in linea con la UE e ciò potrebbe mettere in serio pericolo la vostra incolumità e quella di chi vi sta intorno. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche che una ciabatta multipresa deve avere.

La vostra ciabatta multipresa è pericolosa?

Le ciabatte multipresa ormai sono onnipresenti. Chiunque ne possiede almeno una, complice la diffusione e la diversificazione dei dispositivi elettronici. Proprio per questa ragione a volte tendiamo a riempire la propria casa di cavi diversi che, senza rendercene conto, possono finire per rappresentare un pericolo per noi e l’abitazione stessa.

A peggiorare la situazione c’è il fatto che alcune di queste ciabatte potrebbero vantano dei dettagli poco chiari o addirittura illegali secondo il regolarmente che vige nell’Unione Europea. Molti di noi le acquistano perché risultano più economiche rispetto alle altre ma spesso vengono sottovalutati i rischi che possono presentare. Ecco perché è necessario prestare la massima attenzione e seguire alcune linee guida.

La scritta che ogni ciabatta multipresa deve presentare

Uno degli aspetti più importanti è verificare che abbia la conformità europea e tutti i marchi di qualità che esistono. Uno di questi è il marchio VDE, che garantisce la sicurezza per i produttori e i consumatori.

Si ricorda inoltre che ogniqualvolta si va in vacanza o si lascia la casa libera per qualche giorno, si dovrebbero scollegare tutto, incluse le ciabatte multipresa perché in questo modo si evitano consumi extra e ovviamente, così facendo, si ha una sicurezza completa.