Cavi del telefono fisso: sono ancora presenti a casa tua? Puoi sfruttarli per montare una rete Ethernet

Forse non lo sai ma se hai ancora un telefono fisso puoi utilizzare i suoi cavi per montare una rete Ethernet. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Probabilmente oggigiorno qualcuno può fare a meno del telefono fisso dal momento che ha sempre a portata di mano il dispositivo cellulare. Fatto sta che tante sono le persone che preferiscono poter utilizzare ancora questo dispositivo di telecomunicazione di cui non si sa per certo chi sia l’inventore.

Come per altre invenzioni (radio, televisione, lampadina e computer), sono state più persone a fare degli esperimenti. In questo caso maggiori riconoscimenti sono stati dati a Innocenzo Manzetti nel 1865. Quest’ultimo realizzò un apparecchio elettrico in grado di comunicare a distanza utilizzando il principio di induzione elettromagnetica.

Tuttavia il primo dispositivo a due fili fu attribuito ad Antonio Meucci. In Italia è arrivato il 28 febbraio 1878 con un collegamento attivato tra il Palazzo di Quirinale e l’Ufficio del telegrafo di Tivoli. Poi altre sperimentazioni ebbero luogo a Venezia e Torino.

Secondo quanto riportato sul sito xatakahom.com sarebbe opportuno non sbarazzarsi del telefono fisso perché i cavi possono essere sfruttati per realizzare una rete Ethernet. Ma di cosa si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Una soluzione efficace: la rete Ethernet

Ethernet fa riferimento a una tecnologia che garantisce il collegamento e la trasmissione dei dati tra più dispositivi all’interno di una rete locale LAN (Local Area Network). In sintesi si deve collegare un’estremità del cavo Ethernet alla porta LAN del dispositivo e l’altra alla porta di rete dei dispositivi che si desidera connettere a internet. Questo è quanto si può leggere su learn.microsoft.com.

Ciò permette di avere una buona connessione Internet all’interno di un contesto domestico quando il wi-fi non arriva in alcune zone. Il discorso non riguarda solo il cellulare e il computer, ma anche televisori, console, lettori multimediali e sistemi audio.

Ecco come sfruttare al meglio i cavi del telefono fisso

Per non avere problemi con la linea Internet si potrebbero installare dei cavi di rete Internet facendo riferimento a figure esperte. Tuttavia se si hanno a disposizione dei capi di telefoni fissi il tutto si può semplificare ancor di più. Nelle case vecchie, per esempio, il cavo è incollato o graffato al muro. In tal caso il lavoro da fare è ancora più semplice.

Il cavo è inserito in tubi di circa 2,2 mm e sono molto flessibili. Si possono tranquillamente togliere e sostituirli con quelli in fibra ottica. Quando si tratta di un cavo Ethernet il discorso è diverso perché risulta più spesso. La soluzione sarebbe quella di acquistare un cavo smontato senza la testa.