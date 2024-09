Una casa costruita da zero a soli 1.000€ | Se la vuoi devi rivolgerti a questa impresa italiana

Una impresa italiana diffonde i primi prototipi di case che possono essere tirate su con soli mille euro: non ti serve più il mutuo.

Il diritto ad avere un tetto sopra la testa dovrebbe essere universale e anche le persone svantaggiate dovrebbero avere almeno una casa: questo è il progetto delle Nazioni Unite che ha dato il via alle ricerche di una azienda italiana in questo senso.

La tecnologia utilizzata è quella della stampa in 3D, tecnologia ormai testata in piccolo attraverso la quale, se utilizzata su grande scala come in questo caso, è possibile dare vita persino a degli edifici.

L’azienda in questione si chiama WASP e già nel 2021 ha rilasciato i primi prototipi di una casa interamente stampata in 3D in pochi giorni e in modo economico: le abitazioni, una volta mese a punto e prodotte, sarebbero destinate alle persone più svantaggiate.

Ecco quali sono tutte le caratteristiche dell’abitazione progettata da WASP e stampata in 3D che potrebbe contribuire in gran parte a risolvere tante situazioni di persone svantaggiate in Colombia, obbiettivo delle Nazioni Unite.

Una casa in 3D stampata in pochi giorni, si chiama TECLA

Alla presentazione di TECLA nel 2021, l’Azienda aveva spiegato che si trattava del “primo eco habitat costruito utilizzando, contemporaneamente, più stampanti collaborative Crane WASP . È la dimostrazione che la tecnologia 3D è in grado di creare edifici ottimizzando il processo di costruzione e riducendo al minimo l’impiego di risorse umane ed energico”.

Le Nazioni Unite, intente nella realizzazione del programma nel progetto UNDP, hanno acquistato una gru WASP quotata ben 160.000 euro per realizzare queste abitazioni sostenibili, di rapida realizzazione ed economiche facendo un enorme passo avanti per la soluzione del problema umanitario in Colombia.

L’ingegnere di WASP spiega i vantaggi di TECLA

Alberto Chiusoli, ingegnere edile e progettista computazionale presso WASP, nella pubblicazione 3D Natives ha dichiarato “la stampante 3D WASP Crane si ispira principalmente al modello di gru da cantiere, con l’integrazione di un sofisticato sistema di controllo numerico , sviluppato appositamente per la stampa 3D di materiali da costruzione”.

Tra i vantaggi c’è anche quello che riguarda la facilità di installazione su terreni difficili oltre che l’ingente risparmio di risorse di tutti i tipi e di denaro. Al momento, WASP sta lavorando al progetto ITACA, che riguarda la creazione di un ecosistema che sfrutta le tecnologie necessarie per migliorare la qualità della vita in aree con scarsità di acqua, cibo e tessuto industriale.