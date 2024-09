“Temporarily banned”, il messaggio che potresti ricevere se usi queste parole su WhatsApp

D’ora in poi bisogna stare attenti con le parole che si utilizzano nelle chat di WhatsApp. Ci potrebbero essere delle conseguenze spiacevoli. Ecco tutti i dettagli.

Il modo di comunicare è letteralmente cambiato quando due ex dipendenti della Yahoo, ovvero Brian Acton e Jan Koum, hanno deciso di dare le dimissioni e tentare di fare carriera nel team di Facebook. La loro candidatura fu cestinata, ma nonostante tutto non si persero d’animo e con i loro risparmi decisero di investire in questa loro idea.

Il successo è stato tale che in poco tempo sono stati registrati tantissimi utenti in tutto il mondo. Era il lontano 2009 quando WhatsApp è stato proposto e nel 2014 Facebook annunciò il suo acquisto. Da allora tante cose sono cambiate.

Adesso è possibile condividere foto, messaggi vocali, documenti, fare videochiamate e chat di gruppo, disattivare le spunte blu e tanto altro ancora. Eppure non sempre il progresso ha solo dei vantaggi positivi.

In seguito una serie di eventi spiacevoli sono stati presi dei provvedimenti nei confronti di coloro che non usano in modo appropriato questa chat di comunicazione. Si parla addirittura di eliminazione di account.

WhatsApp, d’ora in poi bisogna stare attenti al proprio linguaggio

Secondo quanto riportato sul sito computerhoy.com sembra che siano stati presi dei provvedimenti per tutti gli utenti che utilizzano in modo alquanto inopportuno WhatsApp come canali di comunicazione. Alcune parole non possono essere pronunciate e se ciò accade l’account può essere addirittura bloccato. Per fortuna queste situazioni vengono segnalate dagli utenti stessi agli alti vertici di Meta.

È possibile leggere tra i messaggi ricevuti quello in cui compare la scritta “Temporaneamente bannato”. Questa scelta è stata fatta proprio per evitare che il comportamento delle persone possa violare le politiche di utilizzo di WhatsApp. Alcune parole sono state ritenute inopportune al punto totale da ricorrere ai ripari. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco come avviene la segnalazione a Meta e quali sono le conseguenze

A volte si possono leggere nei commenti che fossero alimentare la violenza, l’odio, la discriminazione, le minacce e le molestie verbali. Può avvenire il blocco o la sospensione di un account WhatsApp solo nel momento in cui c’è la violazione della policy del social network. Questo accade nel momento in cui c’è qualcuno che potrebbe denunciarti.

Non sarà rivelato colui che ha fatto la segnalazione e nel frattempo si cercano maggiori informazioni sull’utente segnalato. Una volta raccolte quelle necessarie, si passa a un ban temporaneo. Se si presenta una serie di sospensioni si può arrivare alla chiusura definitiva dell’account. Per questo motivo occorre prestare attenzione ai termini.