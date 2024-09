Come risparmiare 7.300 litri d’acqua all’anno solo facendo la doccia | Metti da parte anche un mare di quattrini

Un nuovo strabiliante sistema ha la capacità di far risparmiare centinaia di euro sulla bolletta dell’acqua: ecco come funziona.

Nell’ultimo periodo i rincari di beni e servizi si sono fatti sentire, soprattutto nelle tasche degli italiani, che hanno assistito ad un incremento notevole delle proprie bollette. Ovviamente milioni di persone hanno provato a consumare sempre meno, anche se i risultati spesso e volentieri non sono stati soddisfacenti.

Ed è così che entra in gioco un sistema ultra innovativo che vi permetterà di risparmiare fino a 7300 litri di acqua solo facendo la doccia. In questo modo non solo utilizzerete meno acqua aiutando l’ambiente ma la vostra bolletta finalmente scenderà in maniera considerevole.

Realizzata da una studentessa australiana di quattordici anni, l’invenzione ha fatto subito il giro del web. Rani East-Jeffs, questo il nome della ragazza, ha fin da sempre avuto un’amore profondo verso l’ambiente e la sua preservazione. Il suo progetto, secondo gli esperti, può seriamente ridurre il problema dello spreco d’acqua. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’invenzione che può far risparmiare centinaia di euro sulla bolletta dell’acqua

Il dispositivo di risparmio idrico per la doccia è valso a Rani il premio NSW EduTech Young Inventor of the Year, a dimostrazione della sua capacità innovativa e del possibile impatto che questo progetto può avere sull’ambiente e sul conto corrente di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

L’idea dietro a questa creazione è nata dal momento in cui la giovane ha pensato bene di risolvere il problema legato allo spreco di acqua presente quando si attende che la doccia raggiunga la temperatura desiderata.

Funzionamento e vantaggi

Il dispositivo si applica al soffitto e impedisce all’acqua di essere sprecata, in modo che non lasci il soffione della doccia e torni nel sistema dell’acqua calda. Composto da circuiti stampati, tubi, sensori di temperatura ed elettrovalvole, il sistema è stato progettato per ottimizzare l’esperienza della doccia. Quando viene attivato, quest’ultimo misura la temperatura dell’acqua in tempo reale. Fino a quando l’acqua non raggiunge la temperatura desiderata, viene reindirizzata in un circuito chiuso per evitare sprechi. E quando si è pronti per iniziare la doccia, l’acqua uscirà normalmente dal soffione.

Come accennato in precedenza, i vantaggi sono innumerevoli. Si possono risparmiare in media 5,4 litri d’acqua per ogni doccia. Questo significa che in una famiglia composta da quattro persone, si arriverebbe ad un risparmio totale di 2628 litri d’acqua all’anno. Inoltre il dispositivo richiede una manutenzione minima, che lo rende facile da usare per lungo tempo. Per non parlare della sua semplicità e facilità d’uso e di installazione. L’invenzione di Rani potrebbe avere un impatto enorme se si considera che per ogni minuto di doccia si utilizzano in media 20 litri di acqua. Ciò significa che se l’acqua calda impiega 2 minuti ad arrivare, si sprecano 40 litri e considerando la popolazione mondiale, il potenziale risparmio idrico potrebbe essere incredibile.