Scaldabagno, con solo 10€ di investimento ne puoi risparmiare più di 300 in un anno | È facilissimo

Hai uno scaldabagno anche tu? Allora compra questo strumento, costa solo 10 euro ma ti permette di risparmiare centinaia di euro sulla bolletta ogni anno.

Adesso che l’estate sta volgendo al termine, si tornerà presto ad accendere il riscaldamento in casa. Sicuramente, si tornerà anche a farsi lunghe docce calde, attivando quindi lo scaldabagno. Non tutti ne possiedono uno, la situazione dipende molto dal tipo di casa in cui vive, ma se ne hai uno anche tu, allora ti suggeriamo un modo per usarlo senza consumare troppo.

Lo scaldabagno, infatti, è uno degli elettrodomestici che consuma di più, tra elettricità e gas, che ovviamente serve per riscaldare l’acqua che si userà per la doccia, o in generale per l’acqua del bagno. Ora che tutte le IVA straordinarie sono state abolite, tra gas ed elettricità, è importante cercare di risparmiare il più possibile sui consumi in casa.

Di fatto, lo scaldabagno è una sorta di serbatoio che conserva acqua calda per diverse ore. Bisogna accenderlo e nel giro di qualche ora, l’acqua sarà abbastanza calda per farsi la doccia. Grazie a questo metodo, però, si può tenere acceso per meno ore e comunque avere acqua calda per molto tempo.

Scaldabagno, aggiungi questo oggetto e risparmierai 300 euro all’anno

Tenere acceso uno scaldabagno per diverse ore al giorno può diventare molto costoso sulle bollette. Per fortuna, ci sono diversi trucchi per risparmiare. Oltre a quelli più intuitivi (quindi tenerlo spento il più possibile e usarlo solo se necessario), ci sono anche altri più pratici e furbi.

La soluzione è acquistare una “presa intelligente”, quindi una smart socket che funziona tramite Wifi. Si installa senza collegare fili o altro, ma semplicemente usando il wifi e installandola sullo smartphone tramite l’apposita app. Dall’app si potrà tenere lo scaldabagno sotto controllo, quindi programmare il suo funzionamento.

Scaldabagno, con la smart socket Tapo si risparmiano centinaia di euro

Esistono diverse smart socket sul mercato, ma attualmente quella più apprezzata è quella di marca Tapo (lo stesso nome dell’app collegata). Tapo è diventata su Amazon un vero e proprio best seller.

Dall’app si può programmare l’accensione e lo spegnimento dello scaldabagno, basta farlo sei ore prima per ottenere l’acqua calda. Usando l’app, si risparmia in due modi: programmando lo scaldabagno solo quando effettivamente serve e, se la tariffa del tuo fornitore di elettricità e gas lo permette, puoi scegliere di azionarlo solo nelle ore in cui si consuma meno. La smart socket Tapo costa solo 10 euro ma ti permetterà di risparmiare fino a 300 euro in un anno.