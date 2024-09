Wifi rallentamenti: spostalo se è vicino a questi elettrodomestici | Bloccano il segnale

Per un funzionamento ottimale del Wifi, non dovreste mai posizionare il vostro router vicino a tre specifici elettrodomestici.

Avete notato un rallentamento nella connessione Internet? Il problema potrebbe essere causato dalla posizione del vostro router. In effetti quest’ultimo è uno strumento molto delicato e particolarmente soggetto a interferenze o ostruzioni, dovute alle caratteristiche dell’edificio in cui viene posto.

Ma non solo. Ad interferire sul segnale possono esserci anche alcuni elettrodomestici che si trovano in prossimità. Non a caso infatti il router è un apparecchio che sfrutta le onde radio e perciò delle strutture imponenti, soprattutto se realizzate in metallo o in cemento armato, rischiano di ridurre la velocità di connessione.

Per questa ragione si consiglia di collocare il proprio router lontano da ben tre elettrodomestici, presenti nelle case di milioni di italiani. Quando si presenta un rallentamento nella rete, non si pensa che questi apparecchi ne siano la causa, ma spesso e volentieri, allontanando il router da questi ultimi, si ottiene una connessione migliore.

I tre elettrodomestici da non affiancare al router

Nonostante sia un fattore spesso trascurato, il Wifi domestico può essere influenzato da piccoli dettagli, tra cui la posizione di altri dispositivi. Come sappiamo, soprattutto per chi utilizza giornalmente la rete per lavoro, mantenere un segnale stabile e veloce è essenziale per il corretto funzionamento del proprio pc e di tutti gli altri dispositivi che utilizzano il Wifi.

Pochi sanno però che alcuni elettrodomestici possono interferire in modo significativo con il segnale Internet, causando problemi come interruzioni, connessioni lente o addirittura frequenti disconnessioni. In molti casi la soluzione sta nel riorganizzare la posizione di tre elettrodomestici. Il primo è il microonde, che sfrutta le onde elettromagnetiche a 2,4 GHz per riscaldare gli alimenti. Si tratta però della stessa frequenza adoperata da molti router. Anche se il microonde è progettato per contenere queste onde al suo interno, ne fuoriesce sempre una piccola quantità, che può causare interferenze nel segnale Internet.

Connessione Wifi lenta o assente: è necessario riposizionare il router

La televisione è un altro dispositivo che al fianco del quale si sconsiglia di posizionare il router. Quest’ultimo infatti contiene dei componenti metallici che possono bloccare e distorcere i segnali wireless. Anche se collocare il router dietro o molto vicino alla tv è una pratica molto comune, può risultare controproducente per chi cerca una connessione stabile.

Il terzo elettrodomestico dal quale allontanare il proprio router è il frigorifero in quanto genera potenti campi magnetici elettronici causando dunque interferenze nel segnale Wifi. Come se non bastasse, la sua struttura metallica funge da barriera fisica rendendo difficile la diffusione della connessione in tutta la casa.