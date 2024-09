Sposta la lavatrice da questa collocazione, sta consumando più energia del dovuto, ecco il motivo

Desiderate ridurre la bolletta dell’energia elettrica? Evitate di posizionare la vostra lavatrice in questi luoghi della casa.

Continuate a ricevere bollette dell’energia super salate? La causa potrebbe anche essere legata alla posizione attuale della vostra lavatrice. Con i forti rincari che nell’ultimo hanno caratterizzato i beni di prima necessità milioni di italiani hanno dovuto fare i conti con un incremento sostanziale delle proprie spese, bollette incluse.

Molti di voi hanno cercato di rimediare riducendo il numero di lavaggi o scegliendo un programma differente da quello che usate regolarmente ma spesso questi stratagemmi non sono risultati sufficienti a diminuire il costo della bolletta.

Ma avete mai pensato di spostare la lavatrice? Ebbene sì, la sua collocazione può fare una grandissima differenza sul consumo dell’energia. Qui di seguito scoprirete i luoghi in cui non dovreste mai lasciare il vostro prezioso elettrodomestico.

Lavatrice, come ridurre il consumo energetico

Ci sono dei luoghi nella vostra casa dove non dovreste mai posizionare la vostra lavatrice in quanto rischiereste di ritrovarvi una bolletta dell’energia più cara. Infatti alcune zone possono far lavorare l’elettrodomestico più del necessario, con conseguente aumento del consumo energetico. Le prime aree da evitare sono quelle in cui è presente una temperatura molto fredda.

Perciò un garage o una cantina possono costringere la lavatrice a lavorare di più per riscaldare l’acqua alla temperatura corretta durante il ciclo di lavaggio. Uno sforzo extra che si traduce in un aumento del consumo energetico. Si consiglia dunque di collocare la lavatrice in uno spazio con una temperatura moderata e costante per mantenere l’efficienza energetica. Sono sconsigliati anche tutti gli spazi che presentano un’esposizione diretta al sole in quanto la lavatrice rischia di scaldarsi inutilmente. Quest’ultima è poi costretta a consumare più energia per raffreddarsi e mantenere il corretto funzionamento.

Luoghi da evitare per consumare meno

Non dovreste mai posizionare la vostra lavatrice nemmeno in luoghi con elevata umidità. poiché quest’ultima può influire sulle prestazioni della macchina, aumentando la possibilità di problemi elettrici e meccanici.

Altri spazi da evitare sono quelli congestionati o di difficile accesso. Per esempio, se si lascia la propria lavatrice in un piccolo armadio o in un’area ingombra, si può causare un aumento del consumo energetico. Infatti la mancanza di spazio adeguato può ostacolare la ventilazione, costringendo l’elettrodomestico a lavorare di più per mantenere una temperatura ottimale.