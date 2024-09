Ferrovie dello Stato alla ricerca disperata di magazzinieri: serve solo la terza media | Manda subito il cv

Ferrovie dello Stato è alla forsennata ricerca di magazzinieri: si tratta di una opportunità da non farsi sfuggire, candidati subito.

Siamo giunti a settembre, il mese in cui molto spesso tutto riprende, inclusa la macchina HR di ricerca del personale e la ricerca da parte di lavoratori insoddisfatti o persone disoccupate di una occupazione che faccia al caso loro.

Se molte aziende ancora propongono contratti precari che non permettono di fare né realizzare i propri sogni e progetti, Ferrovie dello Stato, come per altro molte aziende statali e parastatali, offre opportunità assai convenienti con stipendi nella media e contratti a tempo indeterminato.

In questo caso, FS è alla ricerca di qualcuno che assuma il ruolo di magazziniere e tra i requisiti non è presente alcun titolo di studio, basta, infatti, aver superato la sola terza media. Si tratta di una offerta di lavoro per la quale è possibile candidarsi online fino al 12 di settembre.

Se sei alla ricerca di un posto sicuro in una azienda solida, allora non puoi lasciar andare questa occasione imperdibile: ecco quali sono tutti i dettagli e soprattutto i requisiti che devi possedere per poter essere considerato idoneo alla posizione lavorativa.

Lavorare in Ferrovie dello Stato, tutti i requisiti per il ruolo di magazziniere

A promuovere l’offerta di lavoro è, nello specifico, Mercitalia Shunting & Terminal, una delle tante società del gruppo Ferrovie dello Stato: è alla ricerca di addetti al magazzino prezzo il polo logistico di Firenze.

Viene proposto un contratto a tempo indeterminato per le mansioni di carico, scarico, smistamento e riordino di scatole, pedane, bancali e colli di vario genere e i requisiti richiesti sono: diploma di licenza media; certificazione per l’uso di carrelli elevatori; almeno un anno di esperienza nel ruolo; buone capacità di problem solving.

Candidature aperte fino al 12 settembre

Per potersi candidare è necessario creare o accedere al proprio profilo sul sito del gruppo FS nella sezione dedicata alle carriere, dove troverete la posizione aperta Addetti alla logistica di magazzino.

All’interno della descrizione dell’annuncio troverete tutti i dettagli a vostra disposizione, grazie ai quali potrete valutare se il ruolo vi si addice e se siete in possesso di tutti i requisiti per poter accedere alla valutazione da parte delle risorse umane. All’interno della descrizione è presente anche la Retribuzione Lorda Annuale, dato fondamentale per decidere se candidarsi oppure no per il ruolo.