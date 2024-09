Con la nuova legge UE sarà proibito affittare o vendere casa se non hai questo certificato

C’è una nuova Legge Europea che non permette ai proprietari di case di venderle o affittarle se non sono muniti di questo documento. In caso contrario ci saranno delle spiacevoli conseguenze.

Attualmente risulta davvero difficile trovare una casa che possa soddisfare le proprie esigenze. C’è chi punta sull’affitto e chi preferisce optare per il mutuo, la scelta varia in base a vari fattori come quello economico.

La ricerca potrebbe risultare ardua, ma con la buona volontà si può arrivare a una soluzione efficace. Si può fare appello alle agenzie immobiliari oppure avere un contatto diretto con il proprietario della casa. Si stipula un contratto in questo caso e il gioco è fatto.

Sembra semplice, eppure non è assolutamente così. Il discorso riguarda non solo chi acquista o prende in affitto un immobile, ma anche il proprietario in persona.

Secondo quanto riportato sul sito noticiastrabajo.huffingtonpost.es il governo spagnolo ha voluto dare una mano ai cittadini per quanto riguarda le spese inerenti alla casa. Gli aiuti di cui si sta parlando fanno parte del Piano di Risanamento, Trasformazione e Resilienza e si possono utilizzare per cose specifiche.

Vendere o affittare casa solo con questo documento

Il protocollo PRTR è stato adottato nel maggio 2003 ed è entrato in vigore solo sei anni dopo e fa riferimento ai registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Deve essere presentato dai gestori di stabilimenti specifici come appunto gli immobili.

Del resto quando si tratta di vendere o affittare una casa non è facile, soprattutto dopo l’approvazione della Direttiva Europea sull’efficienza energetica negli edifici. Ciò comporta che i proprietari dovranno fare delle ristrutturazioni e c’è un criterio fondamentale da rispettare.

Obbligo di ristrutturare per evitare inutili sprechi

Questo criterio riguarda la certificazione energetica della casa. Solo con questo documento si potrà vendere e affittare, però dal 2030 in poi diventerà fondamentale assegnare un voto nel certificato che va alla A alla G. Tuttavia pare che non debba andare oltre la lettera E.

Per adesso si tratta di una misura transitoria, ma il governo spagnolo ha voluto introdurre l’obbligo di ristrutturare le case per adeguarsi alla normativa per renderle più efficienti dal punto di vista energetico. Lo scopo è far risparmiare sulle bollette di elettricità e gas. Sarà possibile ristrutturare anche le finestre affinché si possa mantenere all’interno una temperatura migliore. Questo significa evitare anche perdite di calore inutili.