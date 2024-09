La polizia fa una raccomandazione: “se vedi questa situazione al bancomat non tentare di prelevare” | Allontanati subito

Quando vai a prelevare al bancomat, fai molta attenzione: ora esiste un’altra truffa e si chiama “skimming”: la polizia ha già dato l’allarme.

Oggi i pagamenti liquidi, ovvero tramite carte di credito o debito, sono sempre più diffusi. Già da tempo sembra che le persone si siano stancate di uscire con i contanti e quindi preferiscono i pagamenti elettronici. Sono più sicuri in tutti i sensi: basti pensare a un furto, il ladro si troverebbe con un portafoglio vuoto e per bloccare una carta occorrono pochi secondi dall’app, oppure telefonando alla banca direttamente.

Tuttavia, c’è ancora chi preferisce usare i contanti, dato che ancora non tutti i negozi sembrano voler accettare la carta, se non per pagamenti elevati. Oppure, c’è semplicemente chi è meno tecnologico e preferisce usare i contanti, anche per tenere sempre sotto controllo la propria situazione finanziaria.

Per questo, a un certo punto diventa necessario recarsi a un bancomat per prelevare. Questa può sembrare un’azione innocua, ma a volte può rivelarsi molto pericolosa perché i truffatori sono sempre dietro l’angolo. Adesso c’è una nuova truffa e si chiama “skimming“.

Skimming, la truffa dei prelievi al bancomat

Quando vai a prelevare al bancomat devi fare sempre attenzione. Un tempo, ci si doveva solo preoccupare di non essere visti mentre si inseriva il pin del proprio account, ma adesso non basta più. Anche i truffatori si sono evoluti e hanno pensato a un metodo ancora più infido per rubare denaro alle vittime.

I ladri si recano ai bancomat e manomettono la fessura dove si inserisce la carta inserendo una sorta di scheda, un dispositivo molto piccolo. Questo dispositivo è in grado di copiare tutti i dati della carta, di fatto clonandola. La vittima la inserisce e non immagina che in quei pochi minuti dei truffatori le stanno rubando tutti i dati e, quindi, di fatto anche i soldi che ha sul conto. Ma non finisce qui.

Bancomat, tutte le truffe possibili

Ma non finisce qui. Ci sono altre truffe del bancomat, alcune meno tecnologiche e complesse dello skimming. Un’altra truffa consiste nell’inserire un oggetto sottile, come per esempio un righello, nella fessura dove si prelevano le banconote. In questo modo il denaro rimane bloccato e la macchina lo trattiene.

La vittima pensa che il bancomat abbia qualche difetto di funzionamento ed è probabile che proverà ad allontanarsi per parlare con qualcuno che lavora nella banca vicina. In quel momento i ladri agiscono velocemente, tolgono l’oggetto e rubano il denaro.