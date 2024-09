Non cestinare mai la tua tessera sanitaria scaduta, è valida anche anche dopo la data di decorrenza

Se la tua tessera sanitaria è scaduta non è il caso di disfarsene: è ancora valida per un periodo successivo alla scadenza.

La tessera sanitaria, insieme alla carta di identità, è il documento assolutamente necessario per vivere in Italia: permette di poter usufruire dei servizi del SSN e molto altro e contiene il codice fiscale, identificativo per tutte le questioni che riguardano il cittadino all’interno del proprio paese – un codice alfanumerico unico che identifica la persona senza problemi di omonimie.

La tessera sanitaria ha una validità di 6 anni o pari alla durata del permesso di soggiorno, ma una volta scaduta, seppure molti decidano subito di gettarla, può avere ancora una sua utilità.

Fortunatamente per ottenere una nuova tessera sanitaria non è necessario recarsi presso alcun ufficio né effettuare richieste varie online: questa viene erogata e spedita in modo del tutto autonomo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e giungerà direttamente presso la tua abitazione di residenza.

Ovviamente non sempre il sistema funziona bene, proprio per questo è meglio tenere a portata di mano la tessera sanitaria scaduta nel caso in cui vi sia qualunque problema con quella nuova. Se non arriva a casa tua, allora ecco cosa puoi fare.

Ecco cosa fare se la nuova tessera sanitaria non arriva

Nel caso in cui dovesse esserci qualche intoppo o un ritardo nell’arrivo della nuova tessera, allora puoi recarti presso l’ASL di competenza o presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, però, sappi che puoi ancora utilizzare la tessera scaduta qualora quella nuova non sia ancora arrivata: per questo motivo non bisogna smaltirla con superficialità finché quella nuova non è in funzione.

Tessera scaduta: conservala fino alla nuova

Un servizio davvero molto utile messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni è il seguente: come riportato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sul portale apposito, puoi usufruire del servizio “Stampa e richiedi tessera”, che permette al cittadino di richiedere una nuova tessera in caso di furto, smarrimento o deterioramento della propria tessera sanitaria e di scaricare in formato PDF e stampare la copia della propria tessera pronta all’utilizzo.

Nel caso in cui la nuova tessera non sia arrivata, ad esempio, è possibile verificare se ve ne sia già una copia digitale. Tutto questo in attesa dell’attivazione dell’IT Wallet, l’applicazione che permetterà di avere sempre nel proprio smartphone i documenti importanti con la stessa validità dei cartacei.