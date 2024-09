Facebook, con questo trucco potrai guadagnare più di 5.000€ in un colpo solo dal social network | Basta scovare una di queste anomalie

Ecco come guadagnare fino a 5000 dollari senza nemmeno metterci la faccia: la decisione di Mark Zuckerberg.

I social network sono ormai entrati a far parte della vita e della quotidianità della società contemporanea e questi hanno dato voce a persone che, in altri tempi, non avrebbero avuto la giusta platea.

Si è anche diffusa la professione di influencer, seppure ci siano ancora delle mancanze dal punto di vista della legislazione, almeno in Italia, e oggi più che mai a essere in voga sono social come Instagram e ancora di più, almeno fra i giovani, Tik Tok.

Nonostante dunque, Facebook sia ormai aspramente criticato soprattutto per i suoi utenti medi, il suo creatore Mark Zuckerberg ha diffuso una incredibile offerta e per accedervi non c’è bisogno di essere influencer di alcun tipo.

Questi ha infatti messo a disposizione dei premi in denaro di cifre anche ingenti per quanti riescano a contribuire al miglioramento della piattaforma in termini di sicurezza: ecco come, nello specifico.

Il premio di Zuckerberg, fino a 5000 dollari se scovi questi errori

Grazie a un programma specifico, Bug Bounty, è stata divulgata un’iniziativa che ha permesso all’azienda (Facebook) di distribuire più di 40.000 dollari agli esperti di sicurezza che hanno identificato e segnalato vulnerabilità all’interno del sistema della piattaforma.

In questo modo gli esperti hanno rilevato i maggiori errori e contribuito a una maggiore sicurezza in termini di privacy e dati degli utenti di Facebook: uno degli esperti più competenti ha ricevuto più di 7.000 dollari per aver identificato e segnalato sei diversi errori sulla piattaforma.

Collaborazione globale per i problemi di sicurezza digitale

Facebook non è stata l’unica piattaforma a mettere in piedi questo sistema per la risoluzione, nel suo caso, di problemi legati alla sicurezza. Anche giganti come Google e Mozilla hanno implementato programmi simili, riconoscendo l’importanza di collaborare con la comunità degli hacker etici per identificare e correggere i bug del software.

Essendo la sicurezza online un tema sempre più al centro delle discussioni globali, essa inizia a rappresentare una sfida sempre più complessa che, di conseguenza, richiede dei complessi sistemi di risoluzione che siano all’altezza del compito. Ecco perché riunire i migliori specialisti del mondo e instaurare una rete tra loro così che il risultato sia ottima appare una tra le soluzioni, al momento, più efficaci.