Aggiungi un cucchiaio di sale nel water ogni sera prima di andare a dormire | Addio candeggina per sempre

La candeggina è senza dubbio tra i prodotti più aggressivi e quindi efficaci, ma un risultato analogo si può ottenere con il sale.

La pulizia dei sanitari e del bagno in generale è quella che più spesso si dovrebbe fare, essendo in genere questa stanza della casa non solo quella che si sporca di più, ma anche quella che ha bisogno di essere sempre più pulita vista l’esposizione delle parti intime di chi la utilizza.

Per questi motivi si è soliti non solo pulire il bagno più spesso di altre stanze, ma anche utilizzare prodotti più aggressivi proprio come la candeggina, la cui efficacia non si discute, ma si tratta di un prodotto che presenta anche dei lati di svantaggio.

Si tratta di un prodotto davvero dannoso per l’ambiente: sia il prodotto in sé – cioè il liquido – che la sua confezione, in genere in plastica, non sono certo ideali per l’ambiente, pertanto in un’ottica di sostenibilità non è il miglior ingrediente da utilizzare.

Senza contare, inoltre, che bisogna porre molta attenzione nel suo utilizzo: è sempre necessario indossare abiti vecchi per evitare che si macchino, cosa che con la candeggina avviene quasi all’istante quando questa entra in contatto con i tessuti. Molti hanno sostituito la candeggina con del semplice sale: ne basta poco ogni giorno, ecco qual è la sua azione.

Basta prodotti aggressivi: per pulire basta un pugno di sale

Non tutti lo sanno, ma il sale presenta delle proprietà antibatteriche e disinfettanti che troppo spesso vengono sottovalutate e quindi non sfruttate a dovere.

Oltre a questa funzione che, ovviamente, aiuta a mantenere pulito il wc, il sale ha anche altre caratteristiche e vantaggi nella pulizia: previene la formazione di cattivi odori, ad esempio, ancora attraverso la sua azione antibatterica. A creare odori spiacevoli sono infatti i batteri che tendono a proliferare.

Sale, ecco come utilizzarlo nel wc

Basterà ogni sera, prima di andare a dormire, riempire una tazza di sale da cucina e versarla nel wc, così che l’azione disinfettante del sale possa lavorare per tutto il periodo notturno.

Il giorno dopo basta solamente scaricare lo sciacquone, non è necessario intraprendere alcuna altra azione. Ovviamente questo metodo di pulizia non può essere utilizzato da solo: è necessaria una pulizia giornaliera, mentre l’azione del sale non fa altro che aiutare il processo.