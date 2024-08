“Sono nella Lista Robinson”: è tutto quello che devi dire per evitare una truffa telefonica | Ecco perché metteranno giù subito

Le truffe telefoniche sono sempre dietro l’angolo, ma stavolta bisogna evitare di entrare a far parte della Lista Robinson. Ecco in che cosa consiste.

Ormai bisogna stare attenti quando si ricevono delle chiamate da numeri non registrati nella propria rubrica telefonica. Purtroppo i truffatori cercano sempre in modo di raggirare il prossimo per sottrarre del denaro e di mira vengono presi soprattutto gli anziani perché più ingenui.

Infatti tante volte i malfattori si spacciano per dei parenti e chiedono del denaro per risolvere delle questioni economiche urgenti. Presi dal panico, i malcapitati eseguono passo dopo passo tutto ciò che gli viene chiesto di fare e alla fine capiscono di essere stati derubati.

Qualche volta capita di ricevere una chiamata e chi sta dall’altra parte del telefono cerca di far pronunciare delle parole che poi potrebbero essere utilizzate per stipulare dei contratti di cui la vittima non è assolutamente a conoscenza.

Per non parlare di chi si spaccia per un impiegato della propria banca o della posta che chiede i dati personali per poter risolvere un falso problema inerente alle carte di credito o a quelle postali. Come se non bastasse nelle ultime ore i truffatori ne hanno pensata un’altra. Per fortuna individuare l’inganno risulta più semplice del previsto.

Le truffe telefoniche, ecco come agire per evitarle

È importante non pronunciare mai la parola sì. Può essere utilizzato come affermazione per iscriversi a un servizio di pagamento. Sarà realizzato un montaggio di registrazione unendo le parti in cui occorrono le parole fondamentali per riuscire nel proprio intento.

Secondo quanto riportato sul sito applesfera.com c’è un altro modo per riconoscere i truffatori nel momento in cui contattano riferendo di essere rappresentanti di un’azienda. Si può menzionare la cosiddetta Lista Robinson. Ma di cosa si tratta? La risposta è immediata.

Semplici mosse per evitare di essere presi di mira dai truffatori

Secondo la Legge sulla Protezione dei Dati chi sta dall’altra parte del cellulare non può fare richiesta dei dati personali. Inoltre pronunciando la frase “Non sono interessato/a ad offerte commerciali” è possibile capire se abbiamo a che fare con dei truffatori. Se insistono allora abbiamo la conferma perché l’azienda non può fare questo tipo di chiamata.

Inoltre puoi segnalare che sei in una Lista Robinson che ti impedisce di essere contattato. Si tratta di un elenco opt-out di persone che non desiderano ricevere dei contatti per scopi pubblicitari tramite posta elettronica, fax e telefono. Se l’azienda è reale la telefonata terminerà subito.