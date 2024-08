Se noti questi 5 segnali significa che è arrivato il momento di cambiare cellulare | Ormai è alla frutta

Ci sono dei segnali che non devi assolutamente trascurare se non vuoi avere dei problemi con il tuo cellulare. Ecco quali sono quelli da riconoscere al volo.

Ormai è impensabile condurre uno stile di vita senza un dispositivo cellulare. A oggi con esso si fa di tutto, dallo svago al lavoro, in quanto permette sempre di essere aggiornati in tempo reale. Basta pensare che il primo cellulare fu brevettato nel 1957 dall’ingegnere sovietico Leonid Ivanovic Kuprojanovic, ma non ottenne successo.

Nel 1973 Martin Cooper, direttore della sezione Ricerca e Sviluppo della Motorola, fece la sua prima telefonata da un cellulare. In quel periodo la Motorola produsse un modello dal costo di 4.000 dollari, ovvero Motorola DynaTAC. Da allora c’è stata un’evoluzione tale da introdurre sempre cellulari di ultima generazione come gli smartphone.

Uno dei cellulari più acquistati nel 2024 è l’iPhone 15 Pro Max di Apple mentre l’anno precedente i più diffuso è stato l’iPhone 14 Pro Max con 34 milioni di unità spedite. Ovviamente la scelta dipende da un gusto personale, ma alla fin fine occorre sempre cambiarlo prima o poi.

Secondo quanto riportato sul sito eluniversal.com sembra che ci siano dei segnali da non trascurare. Se li cogli al volo potrai sostituire il tuo dispositivo cellulare al momento giusto senza avere dei problemi in un secondo momento. Andiamo a scoprire quali sono.

Cellulare da sostituire: prestazioni lente e batteria danneggiata

Il primo segnale consiste nel diventare lento durante l’apertura di applicazioni e l’esecuzione di attività o di navigazione sul web. Può anche capitare che si blocchi di continuo e non risponde alle istruzioni che si danno sul touch screen. Questo può accadere per mancanza di spazio di archiviazione e software da aggiornare. Per questo motivo è consigliabile prima fare una pulizia accurata prima di sostituirlo.

Poi potrebbero esserci dei problemi con la batteria quando si scarica prima del previsto. Inoltre si può spegnere inaspettatamente. Prima di sostituirlo occorre riavviare il telefono, verificare la disponibilità di aggiornamenti di Android, verificare la disponibilità di aggiornamenti delle App e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Incompatibilità con le applicazioni, problemi di connettività e surriscaldamento

Può esserci anche incompatibilità con le applicazioni a causa di limitazione dell’hardware o del sistema operativo. Non dimenticare i problemi di connettività a Reti wi-fi, Bluetooth o dati mobili. Ciò conferma che l’antenna del segnale è danneggiata.

Un altro segnale è quando il telefono si surriscalda eccessivamente durante l’uso, quando è in carica e quando è connesso tramite i dati mobili e Bluetooth. Onde evitare queste situazioni spiacevoli, occorre prendersi cura del dispositivo cellulare. In che modo? Evitando l’esposizione a temperature elevate, aggiornare il sistema operativo e proteggere il cellulare dall’umidità.