L’Olanda getta il cuore oltre l’ostacolo e legalizza ufficialmente la cannabis | Dal 1968 in bilico tra tolleranza e illegalità

Finalmente produrre la cannabis in Olanda è legale: da un mese il Paese è ricoperto di piantagioni. Ma qual era la situazione prima?

L’Olanda, meglio nota come Paesi Bassi, è molto conosciuta per essere uno Stato sempre innovativo e all’avanguardia, pronto a sperimentare e a trovare nuovi modi per garantire ai cittadini lo stile di vita migliore.

I Paesi Bassi, infatti, sono uno dei Paesi europei con il welfare più alto. Qui, infatti, i lavoratori e gli studenti godono di diversi privilegi, soprattutto economici.

L’Olanda, però, è conosciuta anche per il consumo legalizzato di cannabis. È stato, infatti, uno dei primi Paesi in Europa a renderlo legale. Tuttavia, non valeva la stessa cosa per la produzione.

Olanda, finalmente produrre cannabis è legale

Da circa un mese produrre cannabis in Olanda è perfettamente legale. Fino a poco tempo fa, infatti, vigeva un controsenso parecchio forte nel Paese. Era tollerato acquistare e consumare cannabis, ma non era legale produrla.

Per questo, la cannabis che veniva regolarmente acquistata dai famosi coffee shop sparsi in tutto lo Stato era importata o prodotta clandestinamente.

Adesso non è più così e da circa un mese sono nate le prime coltivazioni legali di cannabis in Olanda, i cui prodotti sono già in vendita in diverse città dello Stato. I cittadini sono molto felici di aver finalmente risolto questo controsenso dopo tanti anni.

Olanda, la cannabis è legale al 100%

Da poche settimane i cittadini olandesi possono comprare e consumare cannabis che è stata prodotta e coltivata in Olanda. Si tratta di un traguardo storico per il Paese, che si sta aprendo verso un nuovo business. Negli anni, infatti, nonostante i vari progressi, i Paesi Bassi rimangono uno dei pochi luoghi in Europa dove coltivare e consumare cannabis, nonché venderla, è legale.

Basti pensare per esempio all’Italia, il cui dibattito è sempre aperto. Già da decine di anni, infatti, diversi partiti stanno cercando di cambiare le carte in tavola riguardo a questo argomento tanto spinoso, che divide sempre l’opinione pubblica. Nei Paesi Bassi, invece, il consumo di cannabis e la sua compravendita sono tabù sdoganati da anni e negli ultimi tempi è stato fatto un ulteriore passo in avanti.

In Olanda, inoltre, sono legali altre cose che qui in Italia non sono concesse. Basti pensare alla prostituzione, che nei Paesi Bassi è legale, se vengono rispettati alcuni standard. Il quartiere a luci rosse di Amsterdam, per esempio, è uno dei posti più famosi della capitale.