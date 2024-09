Volo di rientro in overbooking: una hostess svela come puoi saperlo prima di arrivare al gate

Temi che il tuo volo sia troppo pieno e di finire in overbooking? Di recente una hostess ha svelato sui social come si fa a saperlo in anticipo, prima di imbarcarti.

Se ti capita di viaggiare spesso, saprei che l’overbooking è uno dei rischi che i passeggeri temono di più. Si tratta di un fenomeno che si verifica quando la compagnia aerea vende più biglietti di quanti siano effettivamente i posti disponibili, confidando che non tutti alla fine si presenteranno a bordo.

Anche se può suonare un po’ folle, si tratta di un’abitudine che le compagnie aeree continuano a seguire e quindi capita molto spesso di finire in overbooking. Significa che di fatto i passeggeri sono troppi e non c’è posto per tutti sull’aereo. Per questo, se l’aereo vuole decollare, è obbligatorio che i passeggeri in eccesso rinuncino al volo.

In questi casi le compagnie aeree si assumono tutta la responsabilità e sono molto generose nel rimborsare i passeggeri. I passeggeri, infatti, verranno caricati su un altro volo, ma verranno rimborsati per il ritardo e il disagio a seconda della lunghezza della tratta.

Overbooking, hostess svela in anticipo come sapere se il volo è troppo pieno

La compagnia aerea non riesce ad accorgersi dell’overbooking se non all’ultimo, quando i passeggeri che salgono sull’aereo e che hanno superato controlli e imbarco si rendono conto di non avere un posto. A quel punto, le hostess hanno già convalidato la carta d’imbarco, ma il sistema non rivela l’errore di sovraccarico.

Tuttavia, un modo per capire con un certo anticipo se il volo è in overbooking c’è. Lo ha rivelato di recente una hostess su TikTok, spiegando che cosa deve fare il passeggero in questo caso. Innanzitutto, bisogna controllare bene il biglietto dopo il check in.

Overbooking, controlla il biglietto dopo il check in

Una giovane hostess ha recentemente pubblicato un video su TikTok, rivelando cosa fare per scoprire con un certo anticipo se il volo è in overbooking. Per prima cosa occorre fare il check in: dopo il check in infatti comparirà la carta d’imbarco con tutti i dati utili, tra cui un codice qr che viene poi scansionato al momento dell’imbarco.

In caso di overbooking il biglietto è leggermente diverso: non mostrerà infatti il posto del passeggero, anche se dirà che il check in è valido. Se dopo il check in il tuo posto non compare, avverti subito un hostess se sei già in aeroporto e potrai essere rimborsato e ti mostreranno tutte le soluzioni disponibili.