Lavatrice, aggiungi un bicchierino di collutorio a ogni lavaggio | Bucato a 30 gradi ma con risultati da programma intensivo

Basta un bicchierino di collutorio per ottenere capi pulitissimi anche se lavi tutto a 30 gradi: soluzione green ed economica.

La lavatrice è tra gli elettrodomestici più diffusi nelle case di tutto l’occidente: si tratta di un dispositivo che è ormai considerato necessario per lo svolgimento sereno della nostra quotidianità, al pari del forno oppure della macchina a gas.

Stanno entrando a far parte di questa categoria di elettrodomestici anche oggetti come il condizionatore o l’asciugatrice, componendo così una casa in cui la domotica e la tecnologia risultano essere sempre più al centro, con la speranza, dunque, di ottenere maggiore tempo libero per dedicarsi ad attività più piacevoli rispetto alle faccende casalinghe.

Altre innovazioni nel campo delle faccende e pulizie di casa sono il robottino lava pavimenti, ad esempio, che garantisce un pavimento sempre privo di briciole o peli, ideale, infatti, per chi abbia animali in casa.

Se non vogliamo ancora affidarci a dispositivi “robotici”, ci sono comunque dei trucchetti da seguire per rendere più efficienti gli elettrodomestici di cui siamo già in possesso: tra questi c’è proprio quello del collutorio, che rivela una doppia funzione.

Basta un po’ di collutorio…per migliorare ogni cosa

Non solo il collutorio vi garantirà dei panni pulitissimi e profumati nonostante il lavaggio a bassa temperatura, ma versarlo nel cestello ha anche un’altra importante funzione, ovvero quella di pulire la lavatrice stessa.

Come quasi tutti i dispositivi, infatti, la lavatrice richiede una certa manutenzione che consente un operato sempre impeccabile: al contrario, se viene trascurata, potremmo ritrovarci invasi dal cattivo odore e da macchie ostinate sui nostri vestiti.

Lavatrice, se non la pulisci è un nido di batteri

Essendo un ambiente umido e caldo, la lavatrice può essere luogo ideale per lo svilupparsi di batteri nocivi per la nostra salute: bisogna, infatti, prestare attenzione alla pulizia di tutte le parti che compongono questo utilissimo elettrodomestico.

Se non avete in casa del collutorio e siete in un momento di “emergenza” pulizia, allora ci sono altri rimedi casalinghi per ottenere una lavatrice perfetta: si tratta dell’utilizzo dell’aceto di mele, che ha notevoli proprietà sgrassati, del bicarbonato di sodio, consigliato anche per la pulizia di alcuni tipi di superficie, delle pastiglie per la lavastoviglie, dell’acido citrico, che lascia un ottimo aroma di limone, e, infine, persino del lievito in polvere, con cui creare una pasta assieme all’acqua.