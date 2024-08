Test psico-prospettico: l’uomo è dentro o fuori la casa? Dice molto della tua personalità

Guarda attentamente questa immagine: secondo te l’uomo è dentro o fuori la casa? La tua risposta darà una valutazione sulla tua personalità.

Ti sei mai sottoposto a un test che rivelasse qualche particolare sulla tua personalità? A volte è divertente farlo, anche se bisogna ammettere che la risposta non può essere considerata affidabile al cento per cento.

Tuttavia, questo non significa che devi smettere di provare a fare questi test. Oggi per esempio ti consigliamo il “test del parco“, dove entra in gioco la prospettiva e il modo di intendere lo spazio.

Guarda attentamente la figura in alto: sembra il disegno fatto da un bambino. I bambini non conoscono la prospettiva e quindi puoi notare che tutte le figure, la casa, la persona e gli alberi sono tutti sullo stesso piano, non facendo capire bene la loro posizione, o almeno quella che avrebbero nella realtà. Secondo te, la persona è dentro o fuori la casa?

Test psico-prospettico: la persona è dentro o fuori dalla casa?

Questo test si chiama “Test del parco” e qui la prospettiva è usata di proposito nel modo sbagliato. Questo causa un conflitto percettivo nella persona che sta osservando il disegno. Dato che la prospettiva di fatto non funziona, è la persona che deve applicarsi istintivamente per capire qual è la vera posizione degli oggetti nell’immagine.

Tu come vedi la persona nel disegno? Secondo te è dentro o fuori dalla casa? In base alla tua risposta, si rivela qualcosa sulla tua personalità.

Anche in assenza di prospettiva, come in questo disegno, alcuni esseri viventi, tra cui gli umani sono capaci di applicare la “stereopsi“, la capacità visiva di percepire la profondità dello spazio e quindi costruire mentalmente delle immagini tridimensionali.

Test psico-prospettico: come interpreti il “test del parco”?

La mente umana è in grado di costruire i conflitti percettivi per analizzare bene le immagini che vede. In questo caso, se vedi l’uomo dentro la casa, significa che per prima cosa i tuoi occhi si sono soffermati sulle finestre. A livello attitudinale questo significa che sei una persona limpida e trasparente, non ti piace mentire o gestire situazioni dove ci sono conflitti o bugie.

Se invece vedi l’uomo fuori dalla casa, vuol dire che i tuoi occhi si sono soffermati per prima cosa sul tetto e sul pavimento. Da questa scelta, si deduce che sei una persona salda e concreta, con i piedi per terra e che riflette bene prima di prendere una decisione.

Ma non finisce qui: e se non vedi l’uomo né dentro né fuori? Sei una persona razionale che non tollera i compromessi.