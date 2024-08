Hotel, nella tua camera ci sono telecamere nascoste ma non lo sai | Con questo trucco potrai scoprirlo subito

Vai spesso in hotel? Sai che cosa devi fare per assicurarti che non ci siano telecamere nascoste nella tua camera? Ecco come devi fare.

Quando si viaggia, può capitare di trascorrere una notte o più tempo in hotel o, in generale, in una stanza o in un appartamento preso in affitto. Trascorrere del tempo in hotel di solito è molto divertente e allo stesso tempo rilassante, dal momento che per qualche giorno puoi mettere in pausa il cervello e lasciare che siano gli altri a pensare a tutto.

Tuttavia, per sfortuna non è sempre così. Quando si sceglie di alloggiare in hotel, bisogna automaticamente fidarsi dei gestori della struttura, sperando che lavorino bene e non si comportino in modo scorretto.

Da diverso tempo girano su Internet dei video che insegnano alle persone ad alzare la guardia e assicurarsi che non ci sia installata nessuna telecamera nascosta nella stanza dove si sta dormendo. Ma come si fa a riconoscere le telecamere? E dove bisogna controllare?

Hotel, come trovare le telecamere nascoste nella stanza

Hai paura che qualcuno abbia nascosto delle telecamere nella stanza del tuo hotel e che si diverta a spiarti mentre non te ne accorgi? Allora segui questi suggerimenti.

Per prima cosa puoi chiedere aiuto alla tecnologia. Prendi il tuo smartphone e scarica un’app che sia in grado di riconoscere tutti i dispositivi elettronici nelle vicinanze. Per esempio, puoi scegliere Fing, che è disponibile sia per Android sia per Apple.

Come funziona Fing? Dopo averla installata, collegala al Wifi dell’hotel. Clicca su “rete” e l’app ti mostrerà tutti i dispositivi agganciati allo stesso Wifi, come tv, condizionatori e altri computer. Tra questi, individua anche le telecamere.

Hotel, i suggerimenti per scovare le telecamere nascoste in stanza

Dopo aver installato Fing, collegati al Wifi, clicca sul pulsante blu “rete” e scopri quali sono i dispositivi connessi. L’app ti mostrerà tutti i dispositivi, indicando anche che tipi di dispositivi sono: di conseguenza, quindi, ti mostrerà anche le telecamere, se ce ne sono.

Se vedi una telecamera, clicca sull’icona: dalle informazioni, potrai vedere a che distanza è da te e quindi scovarla e spegnerla. Ovviamente, lasciare una telecamera accesa nella stanza di un hotel senza che il cliente lo sappia è illegale, quindi allontanati subito e chiama la polizia.

Infine, ti conviene controllare anche gli specchi che ci sono nella stanza. Appoggia un dito sul vetro e controlla che il riflesso sia “normale” e non “doppio”, altrimenti potrebbe esserci un doppio specchio, con qualcuno che ti spia dall’altra parte.