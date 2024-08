Lavastoviglie, trucco per evitare la muffa nascosta | Non fare più questo errore, stai compromettendo la tua salute

Pochi conoscono un trucchetto utile per evitare la formazione di muffa nella lavastoviglie. Un video sta spopolando sui social.

La lavastoviglie rientra nella categoria dei grandi elettrodomestici con la lavatrice, il congelatore, il condizionatore e il frigorifero. Secondo la definizione riportata su Wikipedia si tratta di un “elettrodomestico che serve a lavare ed asciugare stoviglie, pentole, posate, terraglie e altre suppellettili usate a tavola”. Negli ultimi anni si è diffuso al punto tale che nella maggior parte delle case fa parte dell’arredo di una cucina.

La prima a brevettare una lavastoviglie fu Josephine Cochrane che lo presentò alla Fiera Colombiana di Chicago nel 1893. Solo nel 1929 William Howard Livens ne inventò una adatta per l’uso domestico, ma solo negli anni 50 riscosse un grande successo.

Nonostante tutto ancora oggi c’è chi preferisce lavare tutto a mano, una scelta che dipende da un gusto prettamente personale. Con un lavaggio manuale occorrono 40 litri d’acqua su per giù mentre con una lavastoviglie, per esempio quella della Bosch, c’è un consumo di 9,5 l d’acqua per lavare un carico completo.

Sicuramente questo potrebbe ridurre le spese domestiche con bollette meno salate. Ovviamente laddove ci sono vantaggi non mancano i contro. Infatti non tutti sanno che bisogna utilizzare la lavastoviglie in un certo modo per non avere determinati problemi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ecco come evitare la muffa nella lavastoviglie

Andando nello specifico, per lavare i piatti occorrono 2,60 kWh di energia per ogni carico mentre la lavastoviglie consuma solo 0,73 kWh per ciclo. Inoltre con la lavastoviglie si uccidono i germi con l’acqua calda, dato che raggiunge le temperature molto più alte rispetto a quelle che potrebbero sopportare le mani. Poi sul web non passano inosservati dei video per dare ulteriori suggerimenti.

Il video in questione è stato pubblicato sul profilo Instagram @drpompa e ha ottenuto più di 49.000 like nel giro di qualche mese, chiaro segno che il contenuto è stato apprezzato. C’è un consiglio utile da seguire quando si è alle prese con la lavastoviglie.

Un piccolo consiglio per grandi risultati

Nel video si parla dell’umidità che si accumula nella lavastoviglie. Per evitare che ciò avvenga non bisogna fare altro che aprirla subito dopo la fine del lavaggio per dare la possibilità al vapore di fuoriuscire. In caso contrario l’umidità non traspira e addensandosi determina la formazione di muffa.

Essa si deposita non solo sul fondo della lavastoviglie, ma anche sulle stoviglie stesse e ciò può essere mortale. Inoltre le diossine rilasciate dall’umidità si possono depositare anche sui nostri vestiti. Per non avere questi problemi, dunque, basta semplicemente aprire lo sportello dopo il lavaggio.