Allerta ‘onde quadrate’, il singolare fenomeno che mette a rischio la tua vita in mare | Se le vedi così non entrare in acqua

Hai mai visto delle “onde quadrate” mentre ti trovavi al mare? Se le noti, esci subito dall’acqua: sono pericolosissime, rischi di annegare.

Siamo ancora in estate e non tutti sono già rientrati dalla ferie. In molti si trovano ancora in vacanza, probabilmente in località marittime. Quando si decide di andare al mare, bisogna sempre far attenzione al tipo di spiaggia e di acqua in cui ci tufferemo, per evitare brutte sorprese.

Si sa, per esempio, che prima di partire per un’escursione in barca o semplicemente andare a fare una nuotata in mare aperto, è fondamentale controllare il meteo, magari confrontandosi direttamente con la Guardia costiera. Altrimenti, si possono rischiare incidenti molto seri, andando addirittura incontro alla morte o a ferite gravi.

Per esempio, ti è mai capitato di vedere delle onde strane, diverse dal solito? Lo sapevi che dalla forma dell’onda si può prevedere il meteo, per esempio si può capire se sta arrivando una tempesta? Ecco cosa fare se vedi delle onde quadrate.

Onde quadrate al mare: se le vedi esci dall’acqua e allontanati immediatamente

Le “onde quadrate” sono un fenomeno assolutamente naturale, che si forma quando due correnti oceaniche o addirittura due mari diversi si incontrano in determinate condizioni. Si tratta in realtà di un fenomeno abbastanza raro, ma questo non significa che non sia pericoloso.

Solitamente, infatti, le onde colpiscono la costa e questo non ha particolari conseguenze. A volte, però, le onde colpiscono altre onde, scontrandosi con un angolo di circa 90 gradi. Questo permette la creazione di onde dalla forma quadrata.

Si formano dei veri e propri quadrati d’acqua, andando a comporre una sorta di scacchiera marina. Anche se non si nota, la corrente all’interno di questi quadrati è fortissima e quindi è molto pericolosa.

Onde quadrate in mezzo al mare: quando due correnti si scontrano

Ci sono dei determinati luoghi in cui queste onde quadrate si formano più facilmente, soprattutto in certi periodi dell’anno. Per esempio, si può osservare questo fenomeno sulle coste francesi, in particolare a Ile de Ré.

Queste onde quadrate si verificano anche quando la profondità del fondale marino improvvisamente cambia, o anche quando le onde vanno a scontrarsi improvvisamente con ostacoli come promontori o scogliere.

Questo fenomeno è molto bello da osservare ma ricordati di non avvicinarti troppo. Se una persona o una barca entra in queste onde quadrate rischia di venire risucchiato verso il fondo, dal momento che all’interno del perimetro acquatico le correnti sono molto forti e imprevedibili.