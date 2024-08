Ecco perché è una pessima idea appendere le chiavi della macchina al portachiavi dell’ingresso di casa

Di solito dove lasci le chiavi della tua macchina quando non le hai insieme a te? Se le metti nel solito portachiavi in casa, dovresti cambiare abitudine.

Oggi tantissime persone hanno un’automobile, che magari usano tutti i giorni per spostarsi da un punto all’altro della città, magari anche banalmente per andare al lavoro. Le macchine nel corso degli anni si stanno sviluppando tecnologicamente sempre di più, ma allo stesso tempo purtroppo anche i ladri sono sempre più aggiornati.

Ogni giorno si sentono di ladri che sono riusciti a rubare un’auto in modo semplicissimo, senza neanche muoversi troppo. Oggi i ladri spesso sono anche hacker e sono in grado di manomettere i sistemi di protezione e attivare la macchina a distanza, mentre il proprietario neanche se ne accorge.

Per esempio, di recente si parla di ladri che sono riusciti a sbloccare le macchine approfittando del fatto che le chiavi si trovassero in un punto della casa molto ingenuo, ovvero nel portachiavi: magari appese a una mensola o nel classico portaoggetti all’ingresso.

Chiavi auto, non metterle mai nel portachiavi all’ingresso di casa tua

Negli ultimi tempi diverse persone hanno denunciato di aver subito un furto d’auto dopo aver lasciato le chiavi nel portachiavi vicino alla porta d’ingresso della propria casa. In particolare, un uomo che vive in Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha ammesso di essere stato vittima di questa modalità.

Questa persona, come riportato da diversi media, tra cui El Motor, ha raccontato che questi ladri sono anche hacker e sono riusciti a intercettare il segnale che la chiave emette continuamente per rimanere collegata alla propria auto. I ladri riescono a intercettarlo e hackerarlo e da quel momento riescono ad attivare l’auto e ad aprirla, quindi accenderla anche senza possedere la chiave fisica.

Chiave auto, dove nasconderla in casa per evitare il furto della macchina

Questo tipo di furto d’auto digitale si chiama “Relay Attack” ed è molto popolare negli Stati Uniti, dove generalmente le auto sono più tecnologie e sono dotate di chiavi digitali e app per gestirle anche a distanza. I ladri riescono a intercettare il segnale emesso regolarmente dalle chiavi posizionando un particolare oggetto, una “scatola relè” davanti all’abitazione.

In questo modo, se la chiave è abbastanza vicina a questa scatola, per esempio è appesa vicino all’ingresso, la scatola riesce a intercettarla. Che cosa fare, quindi, per evitare che i ladri ti colpiscano e portino via la tua auto? Trova un posto migliore dove lasciare le tue chiavi: qualcuno le mette nel freezer, per esempio, perché così il segnale viene bloccato.