Lavastoviglie, tutti i miti da sfatare: perché dovresti usarla al posto di continuare a lavare a mano | Ecco quanto consuma a ogni lavaggio

Non hai mai voluto comprare la lavastoviglie perché temi di consumare troppo? In realtà è il perfetto contrario: ecco tutti i miti da sfatare.

Usi regolarmente la lavastoviglie o preferisci lavare piatti e posate a mano ogni volta? Oggi la lavastoviglie è diventata molto popolare perché fa risparmiare tantissimo tempo. Lavare le stoviglie, infatti, può essere particolarmente faticoso, oppure semplicemente molto noioso.

Già da anni diversi esperti cercano di convincere le persone ad acquistare una lavastoviglie. Non solo perché è più comoda rispetto al lavaggio tradizionale, ma anche perché permette di consumare molto meno, non solo in termini di acqua e corrente, ma anche di sapone.

Ecco una lista per convincerti finalmente a comprare anche tu una lavastoviglie: sicuramente entro la fine di questo articolo e del video allegato anche tu correrai a ordinarne una.

Lavastoviglie, perché è meglio di lavare i piatti a mano

Innanzitutto, la lavastoviglie è un elettrodomestico molto ecologico, permette infatti di risparmiare litri e litri di acqua. Considera che per un lavaggio completo, la lavastoviglie impiega circa 9,5 litri di acqua, mentre se lavi a mano solo quattro piatti ne consumi circa 22.

Per lavare con la lavastoviglie si usa il sapone liquido apposito oppure le capsule: basta una sola capsula a lavaggio. Per il lavaggio a mano invece si usa il sapone apposito e capire quanto effettivamente se ne usa ogni volta può essere difficile.

Arriviamo ora al consumo di elettricità: un lavaggio in lavastoviglie a 70 gradi costa circa 0,15 euro di corrente, quindi si tratta anche di un elettrodomestico piuttosto economico da questo punto di vista.

Lavastoviglie, perché conviene rispetto al lavaggio manuale

La lavastoviglie permette di risparmiare tempo, fatica e denaro, soprattutto in termini di acqua. In più, la lavastoviglie riscalda l’acqua a temperature molto più alte e questo permette di lavare anche meglio. Ovvio che è impensabile lavare a mano dei piatti a 70 gradi.

Ma quanto costa comprare una lavastoviglie? I prezzi variano ovviamente in base al modello e alla marca, ma di norma una lavastoviglie nuova ha un prezzo tra i 300 e i 600 euro.

Si tratta sicuramente di una cifra non indifferente, ma potresti guardarla come a un investimento: paghi ora tanto, ma poi consumerai meno e avrai piatti più puliti. Dai anche un’occhiata ai vari bonus messi a disposizione dallo Stato, per esempio l’ecobonus o il bonus mobili: se compri un elettrodomestico ecologico come la lavastoviglie, puoi anche risparmiare centinaia di euro.