Non lavare frutta e verdura è pericoloso? Ecco i rischi altissimi per la tua salute | Un’abitudine che può essere letale

Ti ricordi di lavare sempre frutta e verdura prima di mangiarla? Lavarla sempre è importantissimo: altrimenti, rischi di contrarre malattie pericolosissime.

Fin da piccoli, ci viene insegnato che prima di mangiare della frutta o della verdura è bene lavarla correttamente con dell’acqua potabile. Questa abitudine dovrebbe essere mantenuta sempre, sia che tu abbia comprato la frutta o la verdura dal supermercato, sia dal mercato biologico, sia dall’orto coltivato da te.

Spesso, infatti, si tende a sottovalutare la pericolosità di germi e batteri che si depositano sul cibo, oppure ci si dimentica che quasi sempre frutta e verdura provengono dai campi che sono stati contaminati in precedenza dai pesticidi. I pesticidi hanno lo scopo di tenere lontano i parassiti che potrebbero rovinare il raccolto, ma allo stesso tempo sono dannosi anche per l’uomo.

Per tutti questi motivi ricordati di lavare bene la frutta e la verdura prima di mangiarla. In questo modo eviterai di contrarre malattie molto pericolose. In alcuni casi, queste malattie sono così gravi da portare alla morte.

Frutta e verdura, perché lavarle sempre prima di mangiarle: anche se togli la buccia

Lavare ogni volta frutta e verdura prima di mangiarle può sembrare banale, ma se ci pensi probabilmente neanche tu lo fai proprio sempre o almeno non in tutti i casi. Per esempio, di solito lavi frutta dalla buccia spessa, come arance o banane? Oppure lavi le mele, anche se hai comunque intenzione di sbucciarle prima di mangiarle?

La frutta e la verdura andrebbe lavata a prescindere, anche se hai intenzione di non mangiare anche la buccia. Questo perché certi batteri potrebbero essere così aggressivi da aver oltrepassato anche la buccia, oppure la buccia potrebbe comunque contaminare il frutto una volta sbucciato. La buccia delle arance, per esempio, può trasmettere la salmonella.

Frutta e verdura, come assicurarsi di lavarla correttamente prima di consumarla

Se non lavi correttamente la frutta e la verdura (anche con la buccia) prima di mangiarle puoi contrarre diverse malattie, in primis le intossicazioni alimentari. I sintomi più comuni di un’intossicazione alimentare sono nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e, in casi gravissimi e particolari, si può anche morire.

Per questo è importante lavare bene tutto prima di metterlo in bocca. Per assicurarti di aver lavato tutto nel modo corretto, strofina frutta e verdura con energia mentre le passi sotto l’acqua potabile, anche senza usare il sapone. Più la buccia è dura e spessa, più forza impiega: puoi anche aiutarti con un guanto. Infine, fai sempre attenzione alla contaminazione incrociata.