Come piantare l’ombrellone in modo che non voli via alla prima folata di vento | Il trucco del prof di fisica

Quando vai al mare non riesci mai a piantare bene l’ombrellone? Ecco il trucchetto da seguire: il vento non lo porterà più via.

Se vai spesso al mare in vacanza e preferisci frequentare le spiagge libere e portare il tuo ombrellone, ti sarà capitato forse di avere qualche difficoltà a piantarlo correttamente. Piantare un ombrellone infatti potrà sembrare banale, ma a volte può essere più complesso del previsto, soprattutto se tira un po’ di vento.

Esistono diversi tipi di ombrellone, ma la maggior parte è quello con il gambo che termina a punta. Con la punta si scava nella sabbia, si monta la parte superiore con l’ombrello e poi si apre. In alternativa, ci sono quelli con un supporto apposito che vengono usati sulle spiagge di sassi.

Ma se in spiaggia c’è vento e vuoi comunque lasciare l’ombrellone aperto, come si fa? Segui questo trucco e non volerà più via.

Ombrellone, come piantarlo nella sabbia senza farlo trascinare dal vento

Sei in spiaggia e c’è un po’ di vento, quindi non riesci a piantare bene l’ombrellone, che sembra voler scappare via da un momento all’altro? Allora per piantarlo vuoi utilizzare la fisica.

Ricordati che l’aria è più forte sopra, rispetto a sotto l’ombrellone e che la pressione aumenta con il diminuire della velocità. Se l’ombrellone è molto in alto, l’aria proveniente da sotto o dai lai potrebbe farlo volare via.

Quindi, è importante scavare una buca molto profonda per abbassare il baricentro, spingendo verso il basso e facendo movimento circolari, facendo attenzione a non far entrare sabbia asciutta. Poi usa la sabbia bagnata per chiudere la buca.

Per sicurezza, puoi anche legare i lati dell’ombrellone con delle corde al terreno: di solito nei negozietti al mare si vendono strumenti apposta. Ecco la spiegazione dell’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Fisica Che Ci Piace (@lafisicachecipiace)

Ombrellone, qualche consiglio per prendere il sole

Quando si va in spiaggia e non si vuole andare in un lido a pagamento, è importante portare un ombrellone personale. Anche se desideri abbronzarti, infatti, è bene non esporsi troppo al sole, soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quando i raggi sono troppo forti.

L’ombrellone, infatti, è senza dubbio utilissimo per proteggersi dal sole, ma ricorda che comunque i raggi superano la stoffa, a meno che non sia di un colore molto scuro o di un materiale molto pesante: quindi, ogni tanto è bene comunque allontanarsi un po’ dalla spiaggia, magari andando al bar.