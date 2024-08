Quanti caffè bevi al giorno? Se superi questa soglia sei a serio rischio infarto | I dati di questo studio parlano chiaro

Ti piace il caffè? Quanto ne bevi ogni giorno? Se esageri rischi di danneggiare la tua salute: ecco cosa dicono gli ultimi studi.

L’Italia è uno dei Paesi più famosi al mondo sullo sviluppo e sulla consumazione di caffè. Il caffè è una delle bevande più popolari e, in particolare, la versione “espresso” o “macchiato” è una delle più apprezzate. In media, un italiano consuma un caffè a colazione, a metà mattina e dopo pranzo. C’è poi chi ne beve anche di più.

Il principale ingrediente del caffè è ovviamente la caffeina, che è un energizzante molto potente. Bevendo una bevanda che contiene caffeina, infatti, la persona si sente più sveglia e produttiva. .

Tuttavia, bere troppo caffè non è sano e a lungo andare si possono avere diversi danni alla salute. Si può arrivare anche a rischiare di avere un infarto. Allora, quanti caffè si possono bere al giorno, per non avere problemi?

Caffè, quanto se ne può bere al giorno per non avere danni alla salute?

Di recente, è stato presentato uno studio all’American College of Cardiology a Dehli, in India, che mostra che ci sono dei collegamenti tra il consumo di caffeina e l’insorgenza di malattie cardiache, come aritmie e ipertensione.

I ricercatori hanno preso in esame 92 persone adulte, alle quali hanno misurato le pressione del sangue e la frequenza cardiaca dopo averle sottoposte a un test da sforzo di tre minuti.

La dottoressa Nency Kagathara, capo dell’equipe, ha spiegato che “il consumo regolare di caffeina potrebbe alterare il sistema parasimpatico, portando a un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca”, rischiando quindi di aumentare la possibilità di avere malattie del cuore.

Caffè, l’impatto della caffeina sul corpo umano e sulle malattie cardiache

L’equipe indiana ha dimostrato attraverso lo studio che quasi il 20% dei partecipanti consumava più di 400 milligrammi di caffeina al giorno, che equivalgono all’incirca a quattro tazze (non tazzine, proprio tazze) di caffè oppure dieci lattine di soda oppure due bevande energetiche.

A questo punto diversi scienziati si sono confrontati su quale sia la quantità di caffeina sicura che si può ingerire ogni giorno senza rischiare danni. Le opinioni sono contrastanti, per esempio la Mayo Clinic e la Food and Drug Administration sostengono che 400 milligrammi giornalieri siano ancora una dose sana.

Tuttavia, la dottoressa Kagathara sostiene che se anche 400 milligrammi di caffeina non fossero sufficienti a creare danni diretti a livello cardiaco, potrebbero comunque essere pericolosi per il sistema nervoso e da qui causare ipertensione e quindi avere danni al sistema cardiovascolare.