Bonus Iscro, la manna dal cielo per le partite IVA | Previsto sussidio di 800€, come ottenerlo

A partire dal primo agosto se sei titolare di Partita Iva allora potresti essere tra coloro cui spetta questo bonus in denaro.

La Partita Iva, lo sappiamo, è un regime fiscale che permette di lavorare senza essere assunti gestendo in questo modo i propri rapporti con lo stato ed è dunque dedicata a ditte e liberi professionisti.

Negli ultimi tempi la morsa fiscale, l’inflazione e i vari aumenti dal punto di vista delle spese energetiche e quotidiane stanno influendo non poco però sui guadagni dei detentori di partita iva.

Per questo motivo dal primo agosto 2024 è possibile richiedere il bonus ISCRO, una forma di supporto economico pensata dal governo per le categorie di liberi professionisti che si trovano in difficoltà.

Per poter fare legittimamente domanda per la ricezione di questa somma di denaro è necessario rispettare una serie di requisiti e avviare una procedura direttamente dal sito dell’INPS: ecco come.

Bonus Iscro: ti spetta se hai i seguenti requisiti

Il primo requisito che devi avere è ovviamente quello di avere una partita iva aperta e operativa da almeno tre anni contestualmente all’iscrizione alla gestione separata Inps e a un lavoro autonomo in svolgimento.

Vi sono requisiti di tipo economico, fra cui il fatto che chi richiede il bonus deve dimostrare di aver percepito un reddito inferiore a 12.000 euro nel 2023 oppure inferiore del 70% rispetto alla media dei due anni precedenti. Il richiedente deve, inoltre, essere in regola con il versamento dei contributi, partecipare a corsi di aggiornamento professionale, non deve essere titolare di trattamenti pensionistici o assegno di inclusione. Tutti questi requisiti, inoltre, devono rimanere tali per l’intera durata dell’erogazione del bonus Iscro, cioè per sei mesi.

Come procedere alla domanda per ottenere il bonus

Come già detto la domanda è presentabile a partire dal primo agosto e in via telematica attraverso la piattaforma web dell’Inps, alla quale per accedere è necessario utilizzare una delle identità digitali riconosciute ovvero Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Il bonus Iscro può ammontare fino a 800 euro, la somma massima, a partire dai 250 al mese per 6 mesi: la somma dipende ovviamente dal reddito del lavoratore.

Nel caso in cui uno qualunque dei requisiti necessari venga a mancare, è il Ministero del Lavoro a vigilare: bisogna sottolineare che è stata molto discussa l’obbligatorietà dei corsi di formazione per l’ottenimento del bonus, un aspetto affatto facile da mantenere con costanza quando si è in difficoltà economiche.