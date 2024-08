Perché scavare buche in spiaggia è una pessima abitudine | Provocano più morti quelle degli attacchi di squalo

Ti piace scavare le buche nella sabbia quando vai al mare? Non dovresti farlo: ogni anno le buche nella sabbia provocano centinaia di morti.

Quando si va al mare, uno dei passatempi preferiti dai bambini, ma anche dagli adulti, è scavare delle buche nella sabbia. C’è chi scava buche piccole, anche solo per costruire un semplice castello di sabbia e chi invece si impegna in buche molte grandi, a volte per fare degli scherzi ad amici o parenti.

Scavare una buca nella sabbia in spiaggia può sembrare un gioco innocente, ma in realtà non è sempre così. In pochi lo sospettano ma si tratta in verità di un passatempo piuttosto pericoloso, che può causare incidenti anche molto gravi, fino a provocare la morte.

Ogni anno, infatti, si contano diverse morti a causa di una buca sulla spiaggia, che l’avessero scavata loro o meno. In particolare, ultimamente ha fatto commuovere il caso di una bambina di sette anni, che è deceduta quando la buca che stava scavando ha ceduto e l’ha sepolta viva.

Scavare buche nella sabbia, perché non è una buona idea

A febbraio del 2024 una bambina di sette anni stava scavando una buca su una spiaggia degli Stati Uniti, quando si è verificata una tragedia. Il suo era un progetto ambizioso: lei e il fratello avevano scavato una buca profonda ben 1 metro e mezzo.

A un certo punto, tutto è crollato mentre lei si trovava nella buca e la piccola è stata completamente sepolta dalla sabbia. Nonostante i soccorsi repentini, la bambina è morta soffocata.

Questo, per quanto drammatico, potrebbe sembrare un incidente isolato, ma in realtà non è così. Ogni anno centinaia di persone muoiono a causa delle buche che vengono scavate nella sabbia in spiaggia.

Scavare buche nella sabbia, quanti morti provoca

Anche se magari non sembra, la sabbia è molto pesante. Il peso cambia ovviamente dal tipo di sabbia, ma in genere la sabbia che si trova sulle spiagge pesa circa 54 chili per metro cubo, da asciutta.

La sabbia da bagnata è più stabile, ma tende ad asciugarsi molto velocemente: per questo, se hai scavato una buca, le parti più in alto si asciugheranno prima e quindi cederanno verso il basso.

Per questo, se stai scavando una buca molto grande, conviene mettere dei sostegni, per esempio delle assi. Tra il 1997 e il 2007 negli USA sono morte 31 persone tra i 3 e i 21 anni a causa di crolli in buche nella sabbia.