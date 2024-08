Ti chiamano e non risponde nessuno: ecco cosa sono i ‘robocalling’ e qual è il loro vero obiettivo

Se ricevi delle chiamate e nessuno risponde c’è un motivo preciso. Alla base di tutto ci sono i robocalling. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ormai con il dispositivo cellulare facciamo di tutto e di più nell’arco di una giornata. Dal lavoro allo svago, con il tempo è diventato un bene di prima necessità che ci permette di stare in contatto con il mondo ed essere costantemente aggiornati su tutto.

Tuttavia c’è sempre un lato negativo che non va a nostro favore. Per esempio ci sono dei malfattori che sfruttano tutto ciò che riguarda il dispositivo cellulare per raggirare il prossimo. Un esempio è una chiamata fatta in cui si chiede del denaro spacciandosi per un falso parente.

A volte capita, invece, di ricevere chiamate senza avere risposta. In questo caso si parla di robocalling, in cui si inviano messaggi preregistrati attraverso un software di composizione automatica. Negli ultimi anni le chiamate sono diventate sempre più comuni e fastidiose. Se si risponde è perché compare sul dispositivo cellulare il nome di una società o di una persona reale.

Le chiamate possono includere truffe di beneficenza, di viaggio, sui prestiti, nell’assistenza clienti, di prova gratuita e chiamate contraffatte. Ma c’è un modo per fermare tutto ciò e stare tranquilli senza dover silenziare obbligatoriamente il telefono? La risposta è immediata.

Ecco tutto quello che occorre sapere sul robocalling

A volte capita di ricevere una chiamata e dall’altra parte non risponde nessuno. La situazione può risultare snervante se si ripete con insistenza, ma non tutti sanno che c’è una spiegazione ben precisa. Pare che queste chiamate vengano fatte da robot di composizione automatica che vanno alla ricerca di numeri attivi da contattare. Se non risponde nessuno è perché probabilmente la chiamata è stata generata da un bot.

Se i bot hanno superato un limite di chiamate da fare contemporaneamente, è evidente che non riescono a portarle avanti e la disconnessione avviene automaticamente. In questo modo la chiamata è trasferita a un operatore umano. Per questi motivi devi stare attento e non abbassare la guardia nemmeno per un secondo.

Per evitare spiacevoli sorprese basta seguire questi consigli

I truffatori cercano sempre di farla franca puntando sulla truffa fashion che avviene telefonicamente. Secondo quanto riportato sul sito farodevigo.es essa consiste nel fatto che qualcuno si spaccia per un lavoratore Microsoft e parla di problemi al computer della vittima di turno.

A tal proposito si chiedono i dati personali e bancari. In questi casi piccoli dettagli fanno la differenza e tra questi c’è l’accento dei truffatori che è quasi sempre asiatico. Si deve subito riagganciare e bloccare il numero affinché non dia più alcun tipo di fastidio.