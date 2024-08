Lidl vende per pochi spiccioli il rivoluzionario dispositivo per addominali scolpiti senza alzarsi dalla poltrona | Fa il tutto esaurito

Non serve più faticare peer mantenersi nella forma desiderata: grazie a questo oggetto puoi farlo stando in panciolle.

Non sono molti gli amanti dello sport che vanno in palestra per divertirsi: la maggior parte delle persone lo fa per un senso del dovere e del raggiungimento di una certa forma fisica, un modello (quasi) impossibile da eguagliare che viene, però, inculcato a donne e uomini sin dalla tenera età.

I disturbi alimentari, l’inadeguatezza che si avverte nei confronti del proprio fisico, sono tutti segnali di un sistema che va a stimolare la nostra insicurezza più profonda, dando anche ai bambini un modello di perfezione a cui aspirare che è davvero difficile da raggiungere visto le peculiari caratteristiche che ognuno di noi presenta su vari livelli.

Fare sport dovrebbe, invece, essere una gioia e stimolare quella parte di noi che ci dà energia: eppure è giunto il dispositivo per allenarsi che fa anche al caso dei più pigri della storia.

Si tratta di un oggetto che è in vendita dal colosso del risparmio Lidl e che sta andando a ruba nelle ultime settimane: ecco come funziona.

L’allenamento del futuro: Netflix and Chill…e addominali

Si tratta niente di meno che del dispositivo di stimolazione muscolare Dr. Senst, alla cui base ci sarebbe una buona combinazione di tecnologie di stimolazione muscolare e nervosa, che mirano oltre che alla possibilità di fare allenamento dal proprio divano anche ad alleviare i dolori e a stimolare la rigenerazione muscolare.

Si tratta di una tecnologia disponibile da molto tempo, che però è accessibile ai consumatori grazie a Lidl e alla sua versione dell’elettrostimolazione con il Dr Senst.

Sembra un miracolo ma è solo tecnologia a un prezzo piccolissimo

Il dispositivo del dr Senst è disponibile da Lidl per un prezzo competitivo, ovvero a soli 19,99 euro: un costo davvero minuscolo se consideriamo l’efficacia e l’alto livello di personalizzazione del dispositivo, che dispone di 20 livelli di intensità e 24 programmi diversi. Presenta inoltre una batteria al litio ricaricabile dalla durata di 6 ore e ricaricabile completamente in soli 60 minuti, e otto elettrodi posizionabili sul proprio corpo.

L’ideale, ovviamente, è utilizzare il dispositivo come integrazione all’esercizio fisico e non in sua sostituzione, cos’ come il suo funzionamento non può affatto prescindere da uno stile di vita sano e una corretta alimentazione, alla base del benessere dell’organismo umano.