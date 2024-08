Proiettili per armi da fuoco venduti al distributore automatico come fossero caramelle | La nuova tendenza è allarmante

Negli Stati Uniti ora i proiettili si possono comprare anche dai distributori automatici, come se fossero snack.

Qui in Italia ottenere legalmente un brevetto e un’arma come una pistola o un fucile non è per niente facile. Anche coloro che lavorano nelle forze dell’ordine hanno delle difficoltà e devono sottoporsi a degli aggiornamenti regolari.

Purtroppo, però, non è così ovunque. Nel mondo ci sono situazioni molto diverse. Uno dei luoghi più tristemente famoso dove è facilissimo ottenere legalmente un’arma da fuoco è il nord America, più precisamente gli Stati Uniti.

Qui, infatti, si verificano ogni giorno uccisioni tramite pistole, anche vere e proprie stragi. Solo lo scorso anno, come rivelato da Pew, oltre 43.000 persone sono state uccise a causa di un’arma da fuoco e oltre 30.000 sono rimaste ferite. Gli Stati Uniti, tuttavia, non intendono togliere le armi ai propri cittadini: addirittura ora i proiettili si comprano dai distributori automatici.

Proiettili, negli USA si acquistano dai distributori automatici

Come rivelato da Pew, negli USA nel corso del 2024 sono state vendute oltre 5 milioni di armi da fuoco. Negli Stati Uniti possedere un’arma da fuoco per legittima difesa è un diritto e quindi è molto facile sia ottenerne una, sia ottenere il porto d’armi che permette di usarla.

Per comprare una pistola non particolarmente accessoriata, non bisogna andare in un negozio d’armi. A volte le pistole si possono acquistare nei normali supermercati o addirittura in tabaccheria. Anche comprare i proiettili è semplicissimo e si possono reperire dai distributori automatici.

Di recente la società American Rounds ha comunicato di aver installato delle macchinette per proiettili. Come si legge dal loro sito, acquistare munizioni tramite i loro distributori è semplicissimo: si paga con carta e occorrono pochi minuti. Bisogna inserire anche un documento che attesti che la persona abbia almeno 21 anni e la macchina riconosce tramite AI se il viso della persona corrisponde. Non occorre nient’altro.

Proiettili e armi negli USA, una convinzione pericolosa e difficile da estirpare

Per un comune cittadino degli Stati Uniti possedere un’arma da fuoco in casa è una cosa perfettamente naturale e impedirglielo andrebbe a infrangere uno dei suoi diritti fondamentali, ovvero quello della possibilità di difendersi se qualcuno prova a entrare senza permesso.

Tuttavia, occorre anche ammettere che i cittadini non vengono educati al gestire un’arma: ogni anno si contano migliaia di sparatorie, soprattutto nelle scuole, per mano di giovanissimi. Come dichiarato da Wired, il 15% delle morti infantili sono causate da un’arma da fuoco.