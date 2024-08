Tesla, le auto che fanno la spia: la nuova funzione avverte i genitori se i figli superano i limiti o rientrano a casa dopo le 23:00 | Nemmeno Cenerentola

Tesla continua a evolversi: ora i nuovi modelli sono addirittura capace di avvertire i genitori se i figli superano il limite di velocità o se si mettono al volante dopo le undici di sera.

Tra le automobili più tecnologiche al mondo c’è sicuramente la Tesla, il marchio inventato e messo sul mercato dall’imprenditore geniale Elon Musk (che oggi è il proprietario anche di Paypal e Twitter). Tesla, in particolare, è un modello elettrico, e che quindi non funziona a benzina o a diesel ma deve essere ricaricato regolarmente per funzionare.

Tesla con il tempo sta diventando sempre più popolare, nonostante il prezzo decisamente proibitivo. Un modello base, infatti, non recentissimo costa circa 40.000 euro, mentre uno più nuovo può arrivare anche a 100.000. Un costo decisamente non alla portata di tutti, ma in linea con il personaggio che gestisce il brand.

Gli ultimi modelli, inoltre, hanno aggiunto un nuovo comando: il parental control. In questo modo i genitori che regalano o prestano una Tesla ai propri figli minorenni possono essere sempre informati su come questi utilizzano l’auto.

Tesla, arriva il parental control per far stare tranquilli i genitori

In Italia, per guidare una Tesla o una qualsiasi altra auto, bisogna possedere una patente B, che si può conseguire a partire dai 18 anni. In non tutti gli Stati è così: per esempio, negli Stati Uniti si inizia a guidare a 16 anni, quindi molti guidatori sono ancora minorenni quando prendono la patente.

Tesla ha pensato, quindi, di inserire un comando che potesse essere utile per i genitori che lasciano guidare l’auto ai figli, in modo che si sentano più tranquilli quando questi si mettono al volante.

Così, nei nuovi modelli è disponibile il parental control, che ha diverse funzioni.

Tesla, le funzionalità del parental control

Attivando il parental control sulla propria Tesla, i genitori ricevono notifiche a seconda di come i figli utilizzano l’auto. Il sistema invia una notifica se viene superato il limite di velocità che i genitori hanno impostato e se l’auto viene attivata tra le 23 e le 4.

Inoltre, il parental control regola l’accelerazione per rendere la manovra più semplice e invia al guidatore messaggi in casi di pericolo, come avvisi sui limiti di velocità o di probabile collisione. Inoltre, ha anche una funzione di frenata di emergenza se il sistema rileva un pericolo.

Per impostare il parental control occorrono poche mosse e si può fare direttamente dallo schermo dell’auto, selezionando prima Impostazioni, Sicurezza e infine Parental Control. Viene chiesto di scegliere un PIN, in modo che i figli non possano modificare nulla.