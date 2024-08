Polizia lancia l’allarme: questi sono i trucchi che usano i ladri per sapere se casa tua è disabitata in estate

I ladri usano diversi trucchi per capire se una casa è disabitata per le vacanze e segnalarlo ai complici: la polizia ne ha diffuso uno, è tanto semplice quanto pericoloso ed efficace.

Stai per partire per le ferie e quindi lascerai il tuo appartamento vuoto, senza sorveglianza? Allora devi stare molto attento perché la tua casa potrebbe cadere nelle mire di un ladro. I ladri oggi sono sempre più esperti e usano diversi metodi per capire se quella casa non viene visitata da giorni o meno.

L’estate, soprattutto ad agosto, si sa, è il periodo perfetto per colpire. La maggior parte delle persone è in vacanza e quindi non c’è nessuno a sorvegliare gli appartamenti, spesso anche i portinai dei condomini sono in ferie. Per questo i criminali possono agire indisturbati.

Di recente, la polizia ha segnalato un metodo che gli svaligiatori usano per capire in quale casa possono andare. Questo metodo è usato soprattutto in Spagna, ma questo non vuol dire che non sia utilizzato anche qua in Italia.

Polizia, come riconoscere se i ladri hanno messo gli occhi sul tuo appartamento

La polizia spagnola ha diffuso un comunicato dove spiega come fanno i ladri a capire se un appartamento è vuoto o meno. Il trucco è molto semplice, ma purtroppo anche molto efficace. Per prima cosa, i malviventi inseriscono un piccolo pezzo di plastica trasparente o un filo tra lo stipite e il cardine della porta.

Se la porta viene aperta e chiusa questo oggetto, che sia quello di plastica o il filo, si rompe e cade a terra. Il ladro, quindi, se trova l’oggetto rotto capisce che la porta è stata aperta di recente e che quindi il proprietario della casa è ancora lì e non è ancora partito per le ferie.

Polizia, come tutelarsi dai ladri di appartamento durante le vacanze

Se noti un oggetto simile sullo zerbino o incastrato nella porta di casa tua, non toccare nulla, ma chiama subito la polizia, che ti aiuterà. Non fare mosse azzardate e non rimanere da solo nell’appartamento.

Se devi partire a breve, inoltre, la polizia ha dato alcuni consigli per tutelarsi dai ladri il più possibile. Installa un antifurto, non nascondere le chiavi di riserva vicino all’appartamento o in luoghi scontati e sarebbe meglio non postare nulla sui social. I ladri infatti controllano il tuo profilo e da lì possono scoprire se sei in vacanza o meno.