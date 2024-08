Vive nella totale indigenza per 20 anni, ora ne ha 45, ha messo da parte 810.000 euro e se ne va in pensione

Di recente ha fatto molto scalpore il caso di un uomo giapponese che sta sacrificando la propria giovinezza vivendo come un indigente, allo scopo di godersi la ricchezza una volta che sarà in pensione.

Quanti anni hai? Da quanto tempo lavori? Hai già un’idea di quando andrai in pensione e di quanto percepirai come pensione? Un uomo giapponese di 45 anni ha deciso che si sarebbe goduto la sua vecchiaia al massimo, avendo a disposizione cifre folli. Per questo, ha iniziato a vivere come un indigente, allo scopo di risparmiare il più possibile in vista della pensione.

Il caso è esploso su X, ovvero sull’ex Twitter, social che ha cambiato nome dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk. L’uomo è rimasto anonimo, ma ha voluto raccontare la sua storia, come riportato dal sito businessinsider.es.

L’uomo è giapponese e vive ancora in Giappone. Quando aveva 24 anni ha preso una decisione sconvolgente: avrebbe iniziato a risparmiare il più possibile, in modo da non spendere quasi nulla del proprio stipendio. In questo modo, avrebbe avuto una vecchiaia da vero benestante.

Giappone, uomo di 45 anni vive come un indigente da quando ne aveva 24

Quest’uomo giapponese ha preso questa decisione radicale quando aveva solo 24 anni. Si è reso conto che con un lavoro “normale” quale aveva, non sarebbe mai diventato ricco. Per questo, ha deciso di non cercare un lavoro più redditizio, ma di spendere il meno possibile, in modo da mettere da parte una grossa cifra, da cui avrebbe poi attinto liberamente una volta andato in pensione.

Per questo, ha lasciato l’appartamento dove viveva e ha preso in affitto una stanza in condivisione, per cui paga solo 184 dollari al mese. Lì è rimasto per vent’anni, vivendo in condizioni davvero misere: dorme su una stuoia e usa scatoloni al posto dei mobili.

Giappone, uomo vive come “povero volontario” per risparmiare: gioventù sacrificata?

Mantenendo questo tenore di vita bassissimo per vent’anni, quest’uomo giapponese è riuscito a mettere da parte una cifra davvero considerevole: il corrispettivo di ben 810.000 dollari, quasi 1 milione! Quanti uomini della stessa età possono vantare una cifra simile sul conto?

Ovviamente, per arrivare a questo obiettivo, l’uomo ha dovuto fare molte rinunce. Oltre a non avere un letto o dei mobili, non ha il riscaldamento o aria condizionata, mangia cibi precotti economici che compra tramite coupon e non ha una famiglia. L’unico “lusso” sono i manga, che riceve gratuitamente da una biblioteca.

Il web, davanti a questa notizia, si è diviso: tu cosa ne pensi? L’uomo ora andrà in pensione a 45 anni con quasi 1 milione di patrimonio, ma per farlo ha dovuto rinunciare a una giovinezza serena.