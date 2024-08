Truffa del codice su WhatsApp: “Mi aggiungi ai tuoi contatti? Devo chiederti una cosa” | Tutto inizia così

I truffatori non si fermano neanche in estate: ecco la truffa del codice su WhatsApp. Ti chiedono di essere aggiunti su WhatsApp e poi rubano tutto. Ecco come funziona e cosa non devi fare.

Anche se siamo in estate, sembra che i truffatori non abbiano alcuna intenzione di andare in vacanza. Da alcuni giorni, infatti, sta circolando la “truffa del codice su WhatsApp“. Funziona così: un truffatore ti chiama al telefono e ti chiede di aggiungerlo su WhatsApp, con la scusa che deve chiederti una cosa per iscritto.

Purtroppo, da anni esistono diversi tipi di truffe online. A volte vengono effettuate per email, a volte per chat. Nella maggior parte delle volte si tratta di truffatori che si spacciano per chi non sono e ti spingono a cliccare su un certo link. Una volta che hai cliccato, riescono a rubare tutti i tuoi dati personali oppure a resettare un account, come per esempio quello dei social o addirittura quello della banca. Cambiano la password e così non puoi più accedere e loro nel frattempo fanno piazza pulita, di informazioni o soldi.

Adesso le truffe si sono spostate anche su WhatsApp: fai attenzione perché significa che il truffatore per un motivo o l’altro conosce il tuo numero.

Truffa del codice su WhatsApp: come riconoscerla e cosa fare

La truffa del codice su WhatsApp inizia così: il truffatore telefona a una vittima e le chiede di aggiungere il numero con cui sta chiamando su WhatsApp, con la scusa di comunicare qualcosa di importante e dare alcune informazioni per iscritto.

Grazie agli sviluppi tecnologici, anche i truffatori si sono evoluti. Usano l’intelligenza artificiale o altri metodi per imitare la voce di qualcuno che conosciamo, spingendoci a credere che la telefonata sia autentica e che quella persona abbia bisogno di aiuto.

Truffa del codice su WhatsApp: l’amico che dice di aver perso il telefono

La truffa del codice funziona così: il truffatore contatta una vittima spacciandosi per un amico o un familiare e dice di aver perso il cellulare e che quello che sta usando è un altro numero. Chiede di aggiungere quel numero su WhatsApp e di riferirgli il codice a sei cifre che presto riceverà.

Non lo fare: se gli comunichi questo codice, il truffatore avrà accesso al tuo account e ai suoi dati e sarà molto semplice per lui rubartelo o impadronirsi di altre informazioni utili per truffarti. Stai sempre molto attento e non condividere questo tipo di informazioni se noti qualcosa di sospetto.