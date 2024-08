Quiz patente, con questo trucco dell’istruttore non sbaglierai mai risposta | Tutti promossi con zero errori

Per assicurarsi di superare subito l’esame teorico di guida, ci sono alcuni pratici consigli che dovreste tenere bene a mente.

Prendere la patente è senza ombra di dubbio uno dei riti di passaggio più importanti e memorabili nella vita di un giovane adulto. Milioni di italiani non aspettano altro di compiere i fatidici diciotto anni per essere in grado di recarsi alla scuola guida e cominciare la propria preparazione all’esame teorico e mettersi poi alla guida per esercitarsi ed eventualmente superare la prova pratica.

Secondo la legge italiana infatti, prima di mettersi al volante è necessario affrontare un test scritto, il cui superamento consente di ricevere fatidico il foglio rosa, con il quale si può per l’appunto iniziare a guidare. Ovviamente questo deve essere fatto sempre e solo sotto la supervisione e l’accompagnamento di un altro adulto che vanti almeno dieci anni di esperienza di guida.

Anche se l’esame pratico non è certamente una passeggiata, molti tendono a sottovalutare l’esame scritto. In effetti chi c’è già passato lo sa: le domande che vengono poste non sono sempre così semplici e lineari e a volte includono anche dei trabocchetti belli e buoni. Per questa ragione qui di seguito troverete una serie di piccolo aiuti che vi permetteranno di individuare all’istante se la domanda che vi troverete di fronte è corretta o errata.

Come superare senza errori il quiz per la patente

Nel corso degli anni il regolamento relativo alla struttura del quiz è cambiato più volte. Dal 2021 quest’ultimo è composto da 30 domande e ne prevede la sua compilazione tramite PC. Queste ultime vengono assegnate a ciascun candidato a caso, tra un totale di 7200 domande. Per alcuni argomenti inoltre vengono elargite due domande, mentre per gli altri soltanto una.

Nella seconda categoria troviamo per esempio il primo soccorso, l’assicurazione RCA e i segnali di indicazione. Invece, tra gli argomenti che prevedono due domande ci sono gli incroci, i limiti di velocità e la distanza di sicurezza. Anche se è riduttivo ricordarlo, per superare il test scritto è fondamentale studiare ed essere preparati. Però ci sono alcuni trucchetti che possono tornarvi utili per trovare la risposta giusta.

I trucchetti utili per trovare la risposta corretta

In alcune domande può capitare di trovare una serie di parole ricorrenti. Se notate la presenza delle seguenti parole significa che la risposta al quesito è falso. Le parole in questione sono: frizione, acceleratore, differenziale, unicamente, facoltativo. Se invece non avete alcuna idea se la domanda sia o meno corretta, si consiglia di rispondere falso dato che le domande false risultano essere in leggera maggioranza rispetto a quelle vere.

Ciò significa che è pi probabile che una risposta sia falsa piuttosto che vera. Non solo, secondo la statistica nazionale legata ai risultati del quiz, le domande che vengono sbagliate più spesso sono quasi tutte false. Inoltre è più comune sbagliare rispondendo vero ad una domanda falsa che viceversa. Un altro consiglio spassionato è di non cedere, una volta terminato il test, alla tentazione di cambiare le risposte già date: è il modo migliore per sbagliarle.