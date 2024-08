Lavare frutta e verdura in lavastoviglie: la nuova folle tendenza sta già spopolando oltreoceano

Avete mai pensato di lavare la frutta e la verdura nella lavastoviglie? A quanto pare moltissimi utenti lo stanno facendo.

Pensavamo di averle sentite tutte e invece gli utenti social continuano a stupirci. Come ben sappiamo ormai sul web si trovano trucchetti di ogni genere, molti dei quali finalizzati a semplificarci la vita. Anche se non tutti si rivelano così efficaci come si pensava, alcuni di questi finiscono per diventare virale.

Oggi vogliamo parlarvi di un metodo rivoluzionario e decisamente unico nel suo genere che riguarda il lavaggio della frutta e della verdura. Sono alimenti molto consumati, almeno nel Bel Paese e per questa ragione si cerca sempre di trovare un modo per velocizzare e al tempo stesso semplificare il loro lavaggio.

Infatti, dopo aver acquistato questi prodotti, si consiglia sempre di sciacquarli prima del consumo. Così facendo si evita di entrare in contatto con germi e contaminazioni di varia natura. La maggior parte di noi però procede al solito lavaggio a mano della frutta e della verdura, magari con l’aggiunta regolare di bicarbonato per detergere ancora meglio il cibo. Sul web però sempre più utenti stanno ricorrendo alla lavastoviglie per svolgere lo stesso lavoro.

Frutta e verdura in lavastoviglie: il metodo che ha invaso il web

Non capita tutti i giorni di vedere qualcuno inserire nella lavastoviglie carote, pomodori, insalata e alimenti simili. Ma è proprio ciò che sta accadendo su TikTok, dove un video postato da Lara (@larad_official) è diventato virale, ottenendo in poco tempo milioni di visualizzazioni.

Nella clip si vede la madre che sta cercando di lavare la frutta e la verdura in una lavastoviglie, che viene usata tradizionalmente per tergere piatti, pentole e posate. La donna invece ha pensato bene di sfruttarla per lavare frutta e verdura. Infatti, come si vede anche nel video, l’elettrodomestico è pieno di sedani, carote, pomodori, mele, lime, arance, limoni, patate dolci, cetrioli, melanzane e peperoni.

lavaggio di ortaggi in lavastoviglie: i pro e i contro

La madre di Lara sostiene che la lavastoviglie non serve solo per i piatti, ma può essere usata per pulire gli alimenti con l’aiuto dell’aceto bianco distillato. La donna non fa altro che attivare il classico ciclo di risciacquo che sceglie solitamente per lavare le stoviglie. Secondo quest’ultima infatti crede che la frutta e la verdura abbiano bisogno di un lavaggio più approfondito, e per questa ragione ha deciso di ricorrere al suddetto elettrodomestico.

Nel video si può notare che i prodotti sono usciti asciutti e puliti. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. E’ un metodo sicuro? Gli esperti suggeriscono di optare sempre per il lavaggio a mano, ogniqualvolta si ha a che fare con il cibo. Secondo loro infatti, lavare qualsiasi alimento in lavastoviglie, compresi frutta e verdura, può comportare seri rischi per la sicurezza alimentare e per questo motivo è caldamente sconsigliato. Infatti, anche se si lavano i prodotti senza detersivo, i suoi residui possono impregnare il cibo, così come i detriti e la sporcizia che potrebbero rimanere nella lavastoviglie.