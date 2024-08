Le pratiche sessuali più pericolose: c’è gente che perde i sensi per assecondare i suoi istinti

Alcuni atti sessuali apparentemente innocui possono causare sintomi alquanto spiacevoli: ecco alcuni dei peggiori.

Il sesso e tutto ciò che viene generalmente legato ad esso è stato da sempre considerato uno degli argomenti più tabù al mondo, soprattutto in Italia, paese di fede tradizionalmente cattolica, anche se negli ultimi anni, per una serie di fattori, bisogna ammettere che ci si è aperti sempre più sulla materia.

Ovviamente il livello di apertura varia da paese a paese. Ma negli ultimi giorni un quesito relativo alle pratiche sessuali pubblicato su Reddit ha fatto il giro del web. Molti di voi la conoscono già, ma la celebre è conosciuta per raccogliere i quesiti più disparati degli utenti, inclusi per l’appunto quelli legati al sesso.

Nello specifico, è stato chiesto alle persone quale fosse l’atto intimo che non rifarebbero mai più e le risposte hanno decisamente lasciato a bocca aperta. Ma scopriamo quali sono le pratiche che gli utenti consigliano di non provare.

Gli atti sessuali da dimenticare

Anche se alcune esperienze sessuali possono sembrare romantiche, in realtà possono lasciare dei segni indelebili. Per dare una mano agli amanti del sesso, gli utenti hanno elencato le loro peggiori pratiche amorose, alcune delle quali potrebbero addirittura rivelarsi pericolose.

Una di queste riguarda la doccia. Anche se nei film quest’ultima viene ritratta con un vero e proprio paradiso per essere intimi, in realtà secondo le riposte ottenute rappresenta di gran lunga l’ambiente più disprezzato per fare sesso. Uno di questi ha affermato: “il sesso sotto la doccia, stando piegati, mi ha fatto venire le vertigini, come se stessi per svenire”, mentre un altro ha aggiunto: “a volte il mio udito e la mia vista vanno in tilt“.

Luoghi dove non fare mai sesso: si rischia grosso

Riguardo sempre alla doccia, un terzo utente si è fratturato le costole e ha sbattuto la testa su una mensola di ceramic. È interessante notare che sia il sesso che le docce calde sono stati collegati alla sincope vasovagale, ovvero una condizione caratterizzata da una diminuzione della pressione sanguigna che può causare giramenti di testa e svenimenti.

Questo avviene perché il nervo vago, che regola la frequenza cardiaca e la costrizione dei vasi sanguigni, perde temporaneamente la sua normale regolazione a causa di un’eccessiva stimolazione. Di conseguenza, i vasi sanguigni si dilatano, la pressione arteriosa si abbassa e la persona sviene. Altri utenti invece hanno sconsigliato di fare sesso in spiaggia a causa della sabbia, che a detta di una persona è “ruvida e irritante e arriva ovunque”. Per non parlare del fatto che la sabbia, secondo delle ricerche, contiene fino a 100 volte più materia fecale dell’acqua di mare. Un’altra esperienza da evitare è il sesso nel bosco definita da qualcuno come “la peggiore esperienza mai avuta”. “