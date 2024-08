Addio Spotify a pagamento: con questa nuova app accedi gratuitamente all’ampio catalogo di YouTube Music

E’ arrivata un’applicazioe che vi permette di ascoltare i vostri brani musicali preferiti senza bisogno di sborsare un centesimo.

La musica per molti è uno strumento che ci regala emozioni, seppur contrastanti (dipende spesso dal genere che preferiamo ascoltare), ma è anche un modo per distrarci dalla quotidianità e dai problemi annessi ad essa.

Negli ultimi anni decine di milioni di persone in tutto il mondo hanno avuto la possibilità di approfittare di piattaforme che consentono di inserire al loro interno tutti i brani di nostra scelta e ascoltarli ogniqualvolta si desideri. Queste ultime però non sono mai gratuite.

Basti pensare a Spotify Premium, una delle piattaforme musicali più celebri e diffuse, che richiede un abbonamento mensile per poter usufruire illimitatamente di ogni sua funzionalità. Adesso però è arrivata una app nuova di zecca che presenta le stesse caratteristiche di Spotify ma la differenza più importante è che per usufruirne non bisogna sborsare un centesimo.

Qual è l’app musicale che tutti vogliono

I servizi di streaming musicale richiedono generalmente un prezzo per poter essere utilizzati. Come se no bastasse nell’ultimo periodo si è assistito ad un incremento sostanziale nella spesa che ogni utente deve sostenere a cadenza mensile o annuale.

Non sorprende quindi che un numero sempre maggiore di persone stia cercando una soluzione alternativa che permetta loro di ascoltare musica gratuitamente e con funzioni simili a quelle offerte dalle versioni premium di piattaforme come Spotify. Ed è per questa ragione che sta acquistando popolarità l’applicazione RiMusic, da poco arrivata sul mercato.

Alla scoperta di RiMusic

RiMusic rappresenta una soluzione innovativa per tutti gli utenti Android che vogliono ascoltare musica a costo zero e senza il fastidio di sorbirsi annunci pubblicitari. Si tratta di un’applicazione open source che consente di accedere a titolo gratuito all’ampio catalogo di YouTube Music. Le sue caratteristiche più importanti includono la possibilità di riprodurre la musica in background, scaricare i brani per l’ascolto offline e visualizzare i testi delle canzoni.

Per quanto riguarda l’utilizzo di RiMusic, il suo layout è molto simile a quello di altre piattaforme di streaming musicale. Inoltre, include un sistema di suggerimenti personalizzati basati sulla cronologia di riproduzione, che permette di creare e organizzare playlist in modo semplice e veloce. Al momento l’applicazione è compatibile solo con Android e non è disponibile nell’app store Google Play Store. Ciò significa che deve essere scaricata in formato APK da siti come GitHub. Tuttavia, è necessario attivare prima la funzione “Accetta l’installazione di applicazioni da fonti sconosciute” sul proprio cellulare, altrimenti non funzionerà.