Grandezza del pene, studi confermano: aumentate le dimensioni negli ultimi anni, ecco perché

Secondo alcuni recenti studi le dimensioni del membro maschile sono incrementate negli ultimi tre decenni: ecco il sorprendente motivo.

E’ ufficiale, le dimensioni del pene sono ai massimi storici. Proprio così. Una rivelazione che prende sicuramente alla sprovvista molte persone, che pensavano la popolazione mondiale fosse diretta nella direzione opposta. Questo perché si è assistito ad un cambiamento radicale nello stile di vita, complice anche e soprattutto la diffusione della tecnologia.

E invece no, la media del membro maschile sembra essere notevolmente incrementata. Una lieta novella dunque per tutti gli uomini, che spesso associano la lunghezza e lo spessore del loro pene alla propria virilità. Ciò ovviamente ha un riscontro diretto sull’autostima e sulla fiducia di questi ultimi.

A confermare l’aumento delle dimensioni dell’organo genitale maschile è stato un recente studio americano portato avanti dall’Università di Stanford e pubblicato su The World Journal of Men’s Health. I ricercatori hanno dunque scoperto che negli ultimi 29 anni la misura del pene sono aumentate a livello globale.

Lo studio sulle dimensioni del membro maschile

Lo studio ha preso in esame più di 55 mila uomini e sono stati raccolti i dati di oltre 75 studi. Il risultato è che, secondo i ricercatori, negli ultimi tre decenni si è registrato un aumento del 24%. Nello specifico, dal 1992 al 2021 si è passati da 12,19 cm a 15,34 cm. Ma anche se molti possono credere che questa sia una buona notizia, gli scienziati non nascondono la loro preoccupazione.

Anche se non si conosce la ragione esatta di questo incredibile aumento nella misura del pene, tutto sembra indicare che potrebbe essere dovuto a fattori ambientali, all’aumento degli stili di vita sedentari così come all’uso di articoli per l’igiene che influenzano i sistemi ormonali.

Gli effetti collaterali

Anche se i ricercatori hanno ipotizzato che lo stile di vita sedentario e l’obesità o la maggiore esposizione a sostanze che alterano gli ormoni possano giocare un ruolo, non sono le uniche ragioni. E l’aumento delle dimensioni non è l’unica preoccupazione degli esperti. Infatti durante lo studio hanno notato una riduzione nella qualità dello sperma superiore al 60%.

Questo potrebbe essere causato da un declino nella conta degli spermatozoi, dalla diminuzione dei livelli sierici di testosterone, dall’incremento dei tassi di tumori testicolari e dei difetti genitali congeniti. Gli studiosi però pensano che nei prossimi anni si potrebbe assistete ad una diminuzione della lunghezza del membro maschile. Ciò non toglie il fatto che per loro questi risultati rimangono preoccupanti. Anche se non c’è ancora una spiegazione chiara a quanto sta accadendo, potrebbe essere un segnale che qualcosa sta accadendo al corpo. Nel futuro comunque altre ricerche potrebbero darci delle risposte più certe e definitive.