Perché dovresti sempre lavare i vestiti nuovi prima di indossarli | Sulla pelle un vagone carico di chimicate

Ci sono diversi importanti motivi per i quali si consiglia di lavare sempre i capi appena acquistati altrimenti si rischia grosso.

Quante volte avete ordinato dei vestiti online e non vendevate l’ora di provarli? Ma vi siete mai chiesti se fosse meglio lavarli prima? Anche quando andate ad acquistare dei capi in un negozio questo dubbio vi sarà venuto in mente almeno una volta.

Anche se li ricevete sigillati all’interno di una busta di plastica non è detto che siano puliti. Per esempio potrebbero già essere stati indossati da altre persone, oppure c’è una grossa percentuale che possano presentare dei germi piuttosto pericolosi per la salute, rischiando di irritare gravemente la vostra pelle.

Secondo gli esperti infatti, l’abbigliamento è pieno di vari tipi di organismi che si accumulano partendo dal momento della produzione e arrivando a quello della vendita. Per questa ragione vediamo insieme le azioni da intraprendere per affrontare il problema.

I vestiti nuovi e i rischi per la salute

Il primo motivo per cui si consiglia di lavare subito i vestiti nuovi è legato alla dermatite da contatto. Questa condizione è in realtà un tipo di eczema ed è caratterizzata da un’eruzione cutanea pruriginosa che può svilupparsi quando la pelle entra in contatto con qualcosa di fastidioso.

Per quanto riguarda l’abbigliamento nuovo, questa condizione può svilupparsi quando si è esposti a sostanze chimiche e coloranti aggressivi che vengono inseriti negli indumenti durante il processo di produzione. Infatti questi ultimi sono spesso sbiancati o trattati con prodotti come ammorbidenti, rivestimenti antimacchia o idrorepellenti. Possono anche contenere tinture in eccesso, soprattutto nei capi di colore più scuro, che possono facilmente sfregare sulla pelle causando potenziali reazioni cutanee spiacevoli.

Come lavare i capi prima di indossarli

Dato che le etichette dei vestiti che si acquistano non specificano la presenza o meno di sostanze chimiche utilizzate nella fase di produzione così come i tipi di tintura usati, si consiglia sempre di lavare i capi per ridurre l’esposizione. Optate in questo caso per un ciclo a caldo di almeno 25 minuti, che corrisponde al tempo necessario per risciacquare una buona quantità di tinture e sostanze chimiche residue.

Un altro problema riguarda la possibile presenza di germi. È molto probabile che altri acquirenti abbiano provato prima gli stessi capi (in negozio o prima di restituirli) o che siano stati maneggiati da persone che lavorano in uno stabilimento di produzione, in un magazzino o in un negozio. Questo significa che i capi hanno automaticamente il potenziale di trasportare tutti i tipi di agenti patogeni. Ancora peggio se si tratta di abiti vintage o di seconda mano. Perciò scegliete sempre e comunque di lavare qualsiasi tipologia di indumento appena acquistato. Ne va della vostra salute.