Costipazione, 7 trucchi naturali per correre al gabinetto senza usare lassativi | Fanno miracoli

Potete finalmente dire addio ai lassativi: con questi semplici rimedi naturali andare in bagno è un gioco da ragazzi.

In questi anni molti di voi hanno continuato ad acquistare lassativi per alleviare i problemi di stitichezza, ma ci sono alcuni trucchetti completamente naturali che vantano la stessa funzionalità. Non solo risparmierete dunque in soldi ma anche in tempo.

Milioni di italiani oggigiorno soffrono di questa condizione. C’è chi presenta una costipazione cronica, altre persone invece la sviluppano a seguito di un verificarsi di diversi fattori, come per esempio un cambiamento nella propria routine alimentare o lo stravolgimento delle fasi di sonno e veglia, come accade spesso durante le vacanze estive.

per rimediare però non dovete più recarvi in farmacia. I metodi di cui vi parleremo a breve hanno la capacità di farvi andare in bagno all’istante. Infatti vi aiuteranno a sbloccare l’intestino e a liberarvi dalla fastidiosa sensazione di stitichezza.

Perché si verifica la stitichezza?

Prima di addentarci nelle soluzioni naturali per combatterla, è importante capire il motivo per cui si soffre di stitichezza. La causa principale è l’assenza o la carenza di fibre nella nostra dieta: se non mangiamo abbastanza frutta, verdura e altri prodotti ricchi di questo componente, andare in bagno ogni giorno può essere molto difficile.

Un regime alimentare povero di fibre può dunque far sì che le feci si muovano più lentamente attraverso il tratto digestivo e, poiché si impiega molto tempo per la loro eliminazione, possono seccarsi e indurirsi, causando disagio e gonfiore.

I 7 rimedi naturali per sbarazzarsi della stitichezza

Per eliminare la stitichezza dovete innanzitutto incorporare nella vostra dieta alimenti con fibre come le arance, le mele e le lenticchie. Se invece avete bisogno di andare di corsa in bagno, si consiglia di bere succo di finocchio, semi di lino o un infuso di menta, menta o camomilla. Insieme al consumo di fibre, assicuratevi di mantenere una corretta idratazione, una delle chiavi per migliorare la stitichezza. Infatti quando le feci sono più umide, è molto più facile che si muovano rapidamente attraverso l’intestino.

Al contrario di ciò che si pensa anche le bevande calde sono perfette per sbarazzarsi di questa spiacevole condizione. Tra quelle suggerite c’è il caffè. Ovviamente è consigliabile anche fare esercizio fisico, che aiuta sempre ad accelerare il metabolismo. In alternativa si può praticare dello yoga. Secondo uno studio, anche un massaggio al perineo con il dito indice può facilitare l’uscita delle feci. Un’altra mossa che potreste provare è l’accovacciamento poiché i muscoli si rilassano e il colon si solleva. Per farlo, possiamo utilizzare qualsiasi elemento che ci aiuti a sollevare i piedi. Infine, massaggiate l’addome in senso orario: si tratta di una pratica molto comune che può anche aiutare a svuotare l’intestino qualora ci si trovasse in una situazione di emergenza.