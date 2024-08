Caparra affitto casa, quando il proprietario è costretto a restituirla con gli interessi | Arriva il carico da 90

Stai pagando l’affitto di una stanza o di un intero appartamento? Sai già quali sono i tuoi diritti e quando il proprietario è costretto a restituire la caparra intera e addirittura con gli interessi?

Soprattutto quando si è giovani, è normalissimo vivere per un certo periodo in una casa in affitto. Che sia un appartamento intero gestito in maniera indipendente o una sola stanza dell’appartamento, in condivisione con dei coinquilini, poco cambia.

Per prendere una casa in affitto, occorre per prima cosa firmare e registrare un contratto con il proprietario dell’abitazione e gli altri ipotetici coinquilini. Di solito, i proprietari prima di lasciare la casa nelle mani del nuovo inquilino chiedono alcune garanzie economiche, come un deposito cauzionale, che per legge non può superare le tre mensilità.

La caparra serve al proprietario per proteggersi da alcuni danni economici nel momento in cui l’inquilino non rinnoverà il contratto e lascerà la casa. Viene usata, quindi, per procedere alle sistemazioni di eventuali danni causati dall’inquilino o per pagare bollette e conguagli non pagati.

Caparra affitto, entro quando il proprietario la deve restituire dopo la cessione del contratto?

Quando si lascia una casa in cui si è abitato in affitto, c’è sempre il timore che il proprietario potrebbe inventare alcune scuse prima di restituire la caparra. Potrebbe capitare che il proprietario giustifichi la trattenuta di una certa somma per sistemare danni che l’inquilino non ha causato, per esempio, o di non voler aspettare l’arrivo dei conguagli delle utenze prima di restituirla.

Ebbene, la legge italiana è molto chiara su questa questione. Per prima cosa, il proprietario deve restituire la caparra nel momento in cui il contratto scade, quindi di solito il giorno dopo che l’ex inquilino ha lasciato la casa. In generale, va ridata nel momento in cui l’inquilino riconsegna l’immobile e le chiavi.

Ma precisamente quanto deve restituire della caparra?

Caparra affitto, quanto deve restituire il proprietario?

Per legge, il proprietario dell’immobile può trattenere una parte della caparra se l’ex inquilino ha provocato dei danni all’interno dell’appartamento e non li ha sistemati personalmente.

Nota importante: l’usura del tempo non viene considerata. Di conseguenza, quindi, il proprietario non potrebbe trattenere una somma per riverniciare la casa, se questa è semplicemente usurata dal tempo.

Infine, è importante la clausola degli interessi sulla caparra. Anche la caparra matura interessi legali che il proprietario deve corrispondere ogni anno o alla fine del contratto. Si tratta di un obbligo (Cass., sent. 30 ottobre 2009, n. 23052) e il proprietario li deve dare anche se l’inquilino non li richiede.