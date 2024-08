Hai notato un aumento degli incubi notturni? Tutta colpa di Facebook e Instagram, uno studio svela il perché

Secondo un recente studio l’utilizzo regolare dei social media può farvi passare delle vere e proprie notti da incubo: ecco il motivo.

Non c’è alcun dubbio che l’avventodei social media abbia cambiato le nostre vite, sia in meglio che in peggio. Infatti così come sono numerosi i lati positivi ce ne sono altrettanti che hanno influito negativamente sulla salute mentale e fisica degli utenti, soprattutto i giovani.

Secondo uno studio però anche gli incubi notturni che si fanno possono essere legati all’uso delle piattaforme social come Facebook e Instagram. Entrambe sono ormai in circolazione da oltre dieci anni e in questo lasso di tempo i ricercatori hanno potuto approfondire le conseguenze che i social network hanno sulla popolazione.

Il legame tra l’uso frequente di social media come Facebook e Instagram e la salute mentale degli adolescenti è stato oggetto di ricerca per anni. Un recente studio ha analizzato il legame esistente tra l’utilizzo di queste piattaforme e il modo in cui queste influenzano la qualità del sonno così come la prevalenza degli incubi legati alla tecnologia.

E’ ufficiale: i social media influenzano la qualità del sonno

La ricerca ha realizzato una “Scala degli incubi legati ai social media”, basata da precedenti classificazioni degli incubi. Questo studio, in particolare, ha preso in esame 595 persone, che hanno riferito la frequenza della loro attività sui social media e la frequenza e l’intensità degli incubi che hanno sperimentato.

I più comuni comprendevano conflitti con altri utenti, notizie inquietanti, ansia da scorrimento infinito, impossibilità di accedere ai propri account e sentimenti di vittimizzazione, impotenza e perdita di controllo. Questi incubi hanno avuto un impatto considerevole sulla salute mentale dei partecipanti. Infatti sono stati associati a un aumento dell’ansia, a una diminuzione della calma, a una scarsa qualità del sonno e all’angoscia.

Come cambiare l’approccio con i social media

Questo approccio evidenzia che il modo in cui le persone utilizzano queste piattaforme potrebbe influenzare direttamente la qualità dei loro sogni. La ricerca ha concluso che gli utenti che usano i social media principalmente per connettersi con la famiglia e gli amici hanno meno probabilità di fare sogni negativi, rispetto a quelli che li usano in modo compulsivo per attività di altra natura.

Quindi, per limitare gli effetti negativi dei social media sulla salute mentale e sul sonno, gli esperti consigliano di limitare il tempo di utilizzo dei social media, soprattutto prima di andare a letto, utilizzare le funzioni di controllo dell’orario nelle applicazioni, evitare di consumare contenuti stressanti, soprattutto di notte e incoraggiare l’interazione sui social network in modo positivo e costruttivo.