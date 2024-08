Due isolotti, una manciata di km l’uno dall’altro, 20 ore di fuso orario: in pochi metri torni indietro nel tempo

Conosci le isole Tomorrow e Yesterday? Si trovano a pochi chilometri di distanza, ma in realtà per andare da una all’altra ci vogliono oltre 20 ore: ecco perché.

Il nostro pianeta nasconde tantissime meraviglie naturali. Alcune di queste, inoltre, non sono solo belle da osservare, ma custodiscono anche segreti oppure semplici curiosità. Uno dei luoghi più curiosi del mondo si trova al confine tra l’Asia e l’America e consiste in due isolotti.

Queste due isole distano solo pochi chilometri l’una dall’altra: per la precisione, 3,7 chilometri, neanche 4. Per questo, si potrebbe pensare che per andare dall’una all’altra basterebbero solo pochi minuti. In teoria sì, ma non è tutto qua.

Proprio per la loro posizione geografica curiosa, ovvero il confine tra un continente e l’altro, si trovano in realtà a una distanza di 21 ore. Proprio così: in quei pochi chilometri scatta un fuso orario davvero notevole, quasi di un giorno. Per questo le due isole si chiamano Tomorrow e Yesterday, ovvero “domani” e “ieri” perché è come se permettessero di viaggiare nel tempo.

Isolotti Tomorrow e Yesterday: pochi chilometri di distanza, ma un fuso orario di 21 ore

Gli isolotti Tomorrow e Yesterday si trovano nell’oceano al confine tra Asia e America, più precisamente tra il mare di Bering e il mare Ciukci (lo stretto di Bering). Come detto sopra, tra le due isole non ci sono neanche quattro chilometri di distanza, ma in realtà andare dall’una all’altra permette, in un certo senso, di viaggiare nel tempo.

Tomorrow e Yesterday si trovano al confine tra due continenti: Tomorrow è in Russia (nella parte asiatica della Russia), mentre invece Yesterday si trova negli Stati Uniti, quindi in America. Tra Asia e America c’è un fuso orario molto forte, ma in particolare sul confine è di 21 ore, quasi un giorno intero.

Per questo, se si viaggia da Tomorrow, che è anche l’isola più grande, a Yesterday, che è quella più piccola, quindi andando dall’Asia all’America, si impiega di fatto quasi un giorno.

Tomorrow e Yesterday, i due isolotti al confine tra Asia e America

L’isola Tomorrow è 21 ore avanti rispetto all’isola Yesterday, praticamente un giorno di distanza: da qui l’idea di soprannominare i due isolotti “domani” e “ieri“.

Queste due isole sono conosciute anche come “isole Diomede” e si trovano ai lati della International Date Line: questo permette loro la distanza temporale di quasi un giorno, nonostante fisicamente siano separate solo da 3,7 chilometri. Perciò, le persone dicono che andare dall’una all’altra equivale a viaggiare nel tempo.